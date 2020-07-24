24 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Nazım Hikmet Ayasofya şiiri! Nazım Hikmet'in İstanbul'un fethini anlatan 'Sekiz Yüz Elli Yedi' şiiri

Nazım Hikmet Ayasofya şiiri! Nazım Hikmet'in İstanbul'un fethini anlatan 'Sekiz Yüz Elli Yedi' şiiri

Nazım Hikmet'in , günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasında okuduğu Nazım Hikmet'in 'Sekiz Yüz Elli Yedi' isimli şiiri merak edilmeye başlandı. Ayasofya bugün kılınacak cuma namazı ile yeniden ibadete açılacak. İşte Nazım Hikmet'in Ayasofya şiiri...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.07.2020
ABONE OL
Nazım Hikmet Ayasofya şiiri! Nazım Hikmet'in İstanbul'un fethini anlatan 'Sekiz Yüz Elli Yedi' şiiri

Nazım Hikmet'in Ayasofya şiiri nedir? Türk şiirinin ustalarından Nazım Hikmet'in Ocak 1921'de İstanbul'un fethine ilişkin yazdığı 'Sekiz Yüz Elli Yedi' isimli şiiri, Ayasofya'nın açılışında en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ulusa sesleniş konuşmasında Nazım Hikmet'in şiirini okumuştu. İşte Nazım Hikmet'in Ayasofya şiiri ve detaylar...

SEKİZ YÜZ ELLİ YEDİ

"İslam'ın beklediği en şerefli gündür bu
Rum Konstantiniyye'si oldu Türk İstanbul'u

Cihana karşı koyan bir ordunun sahibi
Türk'ün genç padişahı, bir gök yarılır gibi

Girdi Eğrikapı'dan kır atının üstünde
Fethetti İstanbul'u sekiz hafta üç günde

O ne mutlu, mübarek bir kuluymuş Allah'ın!
Belde-i Tayyibe'yi fetheden padişahın,

Hak yerine getirdi en büyük niyazını
Kıldı Ayasofya'da ikindi namazını!

İşte o günden beri Türkün malı İstanbul,
Başkasının olursa, yıkılmalı İstanbul!

BELDE-İ TAYYİBE NEDİR?

Şiirde geçen Belde-i tayyibe ifadesi özellikle 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı sonrası edebi eserlerde 'İstanbul' yerine kullanılıyordu.

857 NE ANLAMA GELİYOR?

"Belde-i tayyibe" ifadesinin ebced hesapla karşılığı olan 857 ise hicrî tarihle İstanbul'un fethinin olduğu zamanı işaret etmektedir.

Bünyamin Topçuoğlu kimdir? Ayasofya Camii imamı Bünyamin Topçuoğlu kaç yaşında, nereli? BÜNYAMİN TOPÇUOĞLU KİMDİR? AYASOFYA CAMİİ İMAMI BÜNYAMİN TOPÇUOĞLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Ferruh Muştuer kimdir? Ayasofya Camii imamı Ferruh Muştuer kaç yaşında, nereli? FERRUH MUŞTUER KİMDİR? AYASOFYA CAMİİ İMAMI FERRUH MUŞTUER KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Mehmet Boynukalın kimdir? Ayasofya Camii imamı Mehmet Boynukalın kaç yaşında, nereli? MEHMET BOYNUKALIN KİMDİR? AYASOFYA CAMİİ İMAMI MEHMET BOYNUKALIN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Ayasofya ne zaman müze oldu? Ayasofya Camii tarihi nedir? İşte Ayasofya hakkında bilgiler AYASOFYA NE ZAMAN MÜZE OLDU? AYASOFYA CAMİİ TARİHİ NEDİR? İŞTE AYASOFYA HAKKINDA BİLGİLER
Ayasofya camii cuma mesajları 2020! Dualı, en yeni ve resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar AYASOFYA CAMİİ CUMA MESAJLARI 2020! DUALI, EN YENİ VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI BURADA! HAYIRLI CUMALAR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA