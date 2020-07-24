Nazım Hikmet Ayasofya şiiri! Nazım Hikmet'in İstanbul'un fethini anlatan 'Sekiz Yüz Elli Yedi' şiiri

Nazım Hikmet'in Ayasofya şiiri nedir? Türk şiirinin ustalarından Nazım Hikmet'in Ocak 1921'de İstanbul'un fethine ilişkin yazdığı 'Sekiz Yüz Elli Yedi' isimli şiiri, Ayasofya'nın açılışında en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ulusa sesleniş konuşmasında Nazım Hikmet'in şiirini okumuştu. İşte Nazım Hikmet'in Ayasofya şiiri ve detaylar...

SEKİZ YÜZ ELLİ YEDİ

"İslam'ın beklediği en şerefli gündür bu

Rum Konstantiniyye'si oldu Türk İstanbul'u

Cihana karşı koyan bir ordunun sahibi

Türk'ün genç padişahı, bir gök yarılır gibi

Girdi Eğrikapı'dan kır atının üstünde

Fethetti İstanbul'u sekiz hafta üç günde

O ne mutlu, mübarek bir kuluymuş Allah'ın!

Belde-i Tayyibe'yi fetheden padişahın,

Hak yerine getirdi en büyük niyazını

Kıldı Ayasofya'da ikindi namazını!

İşte o günden beri Türkün malı İstanbul,

Başkasının olursa, yıkılmalı İstanbul!

BELDE-İ TAYYİBE NEDİR?

Şiirde geçen Belde-i tayyibe ifadesi özellikle 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı sonrası edebi eserlerde 'İstanbul' yerine kullanılıyordu.

857 NE ANLAMA GELİYOR?

"Belde-i tayyibe" ifadesinin ebced hesapla karşılığı olan 857 ise hicrî tarihle İstanbul'un fethinin olduğu zamanı işaret etmektedir.