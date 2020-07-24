Bünyamin Topçuoğlu kimdir? Ayasofya Camisi'nde bugün ilk cuma namazı kılınarak yeniden ibadete başlanacak. Yeniden ibadete başlanacak Ayasofya'da imamın kim olacağı merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'ne 3 imamın atandığını açıklayarak isimlerini duyurdu. Buna göre, Fatih Camisi İmam Hatibi ve 2009 yılında Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dünya birincisi olan kurra hafız Bünyamin Topçuoğlu, Ayasofya Camisi'ne imam olarak atanan üç kişiden biri oldu. Peki, Bünyamin Topçuoğlu kimdir? Ayasofya Camii imamı Bünyamin Topçuoğlu kaç yaşında, nereli? İşte cevaplar...

BÜNYAMİN TOPÇUOĞLU KİMDİR?

Fatih Camisi İmam Hatibi ve 2009 yılında Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dünya birincisi olan kurra hafız Bünyamin Topçuoğlu, 1980 yılında Erzurum'da dünyaya geldi.

Hafızlık öğrenimini 11 ay gibi kısa bir sürede Erzurum'da tamamladı. Erzurum İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi, İlahiyât eğitimi aldı. İstanbul Abdurrahman Gürses Haseki Eğitim Merkezi'nde Kıraat bölümünden mezun oldu. 3 Türkiye birinciliği kazanan Topçuoğlu Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen ve 10. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışmasında, Güzel Okuma dalında dünya birinciliğine sahiptir. Topçuoğlu evli olup 3 çocuk babasıdır.