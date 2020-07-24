24 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bünyamin Topçuoğlu kimdir? Ayasofya Camii imamı Bünyamin Topçuoğlu kaç yaşında, nereli?

Bünyamin Topçuoğlu kimdir? Ayasofya Camii imamı Bünyamin Topçuoğlu kaç yaşında, nereli?

Ayasofya Camii imamı kimdir? Diyanet İşleri Başkanı Porf. Dr. Ali Erbaş, 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde 3 imamın görevlendirildiğini açıkladı. Ayasofya Camii imamlarından Bünyamin Topçuoğlu'nun hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, ? Ayasofya Camii imamı , nereli? İşte Bünyamin Topçuoğlu hakkında merak edilenler...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.07.2020
ABONE OL
Bünyamin Topçuoğlu kimdir? Ayasofya Camii imamı Bünyamin Topçuoğlu kaç yaşında, nereli?

kimdir? Ayasofya Camisi'nde bugün ilk cuma namazı kılınarak yeniden ibadete başlanacak. Yeniden ibadete başlanacak Ayasofya'da imamın kim olacağı merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'ne 3 imamın atandığını açıklayarak isimlerini duyurdu. Buna göre, Fatih Camisi İmam Hatibi ve 2009 yılında Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dünya birincisi olan kurra hafız Bünyamin Topçuoğlu, Ayasofya Camisi'ne imam olarak atanan üç kişiden biri oldu. Peki, ? Ayasofya Camii imamı , nereli? İşte cevaplar...

BÜNYAMİN TOPÇUOĞLU KİMDİR?

Fatih Camisi İmam Hatibi ve 2009 yılında Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dünya birincisi olan kurra hafız Bünyamin Topçuoğlu, 1980 yılında Erzurum'da dünyaya geldi.

Hafızlık öğrenimini 11 ay gibi kısa bir sürede Erzurum'da tamamladı. Erzurum İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi, İlahiyât eğitimi aldı. İstanbul Abdurrahman Gürses Haseki Eğitim Merkezi'nde Kıraat bölümünden mezun oldu. 3 Türkiye birinciliği kazanan Topçuoğlu Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen ve 10. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışmasında, Güzel Okuma dalında dünya birinciliğine sahiptir. Topçuoğlu evli olup 3 çocuk babasıdır.

AYASOFYA CAMİİ İMAMLARI

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı hocalarından Kurra Hafız Prof. Dr. Mehmet Boynukalın

İstanbul Yeni Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Ferruh Muştuer

İstanbul Fatih Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu

AYASOFYA CAMİİ MÜEZZİNLERİ

- Sultanahmet Camii Müezzini Mehmet Hadi Duran.
- Sultanahmet Camii Müezzini İbrahim Çoban.
- İstanbul Kadıköy Selamiçeşme Camii Müezzini, Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması'nda Türkiye ikincisi Şükrü Asıleren.
- Emirgan Camii İmam Hatibi, Hafız, 2014 yılı Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması'nda dünya birincisi Alpcan Çelik.
- Beyazıt Camii Müezzini, 2015 yılı Ezanı Güzel Okuma Yarışması Türkiye birincisi Rıdvan Akbaş.

Ferruh Muştuer kimdir? Ayasofya Camii imamı Ferruh Muştuer kaç yaşında, nereli? FERRUH MUŞTUER KİMDİR? AYASOFYA CAMİİ İMAMI FERRUH MUŞTUER KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Mehmet Boynukalın kimdir? Ayasofya Camii imamı Mehmet Boynukalın kaç yaşında, nereli? MEHMET BOYNUKALIN KİMDİR? AYASOFYA CAMİİ İMAMI MEHMET BOYNUKALIN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Ayasofya ne zaman müze oldu? Ayasofya Camii tarihi nedir? İşte Ayasofya hakkında bilgiler AYASOFYA NE ZAMAN MÜZE OLDU? AYASOFYA CAMİİ TARİHİ NEDİR? İŞTE AYASOFYA HAKKINDA BİLGİLER
Ayasofya camii cuma mesajları 2020! Dualı, en yeni ve resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar AYASOFYA CAMİİ CUMA MESAJLARI 2020! DUALI, EN YENİ VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI BURADA! HAYIRLI CUMALAR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA