Bünyamin Topçuoğlu kimdir? Ayasofya Camii imamı Bünyamin Topçuoğlu kaç yaşında, nereli?
Ayasofya Camii imamı Bünyamin Topçuoğlu kimdir? Diyanet İşleri Başkanı Porf. Dr. Ali Erbaş, 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde 3 imamın görevlendirildiğini açıkladı. Ayasofya Camii imamlarından Bünyamin Topçuoğlu'nun hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Bünyamin Topçuoğlu kimdir? Ayasofya Camii imamı Bünyamin Topçuoğlu kaç yaşında, nereli? İşte Bünyamin Topçuoğlu hakkında merak edilenler...
Bünyamin Topçuoğlu kimdir? Ayasofya Camisi'nde bugün ilk cuma namazı kılınarak yeniden ibadete başlanacak. Yeniden ibadete başlanacak Ayasofya'da imamın kim olacağı merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'ne 3 imamın atandığını açıklayarak isimlerini duyurdu. Buna göre, Fatih Camisi İmam Hatibi ve 2009 yılında Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dünya birincisi olan kurra hafız Bünyamin Topçuoğlu, Ayasofya Camisi'ne imam olarak atanan üç kişiden biri oldu. Peki, Bünyamin Topçuoğlu kimdir? Ayasofya Camii imamı Bünyamin Topçuoğlu kaç yaşında, nereli? İşte cevaplar...
BÜNYAMİN TOPÇUOĞLU KİMDİR?
Fatih Camisi İmam Hatibi ve 2009 yılında Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dünya birincisi olan kurra hafız Bünyamin Topçuoğlu, 1980 yılında Erzurum'da dünyaya geldi.
Hafızlık öğrenimini 11 ay gibi kısa bir sürede Erzurum'da tamamladı. Erzurum İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi, İlahiyât eğitimi aldı. İstanbul Abdurrahman Gürses Haseki Eğitim Merkezi'nde Kıraat bölümünden mezun oldu. 3 Türkiye birinciliği kazanan Topçuoğlu Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen ve 10. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışmasında, Güzel Okuma dalında dünya birinciliğine sahiptir. Topçuoğlu evli olup 3 çocuk babasıdır.
AYASOFYA CAMİİ İMAMLARI
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı hocalarından Kurra Hafız Prof. Dr. Mehmet Boynukalın
İstanbul Yeni Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Ferruh Muştuer
İstanbul Fatih Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu
AYASOFYA CAMİİ MÜEZZİNLERİ
- Sultanahmet Camii Müezzini Mehmet Hadi Duran.
- Sultanahmet Camii Müezzini İbrahim Çoban.
- İstanbul Kadıköy Selamiçeşme Camii Müezzini, Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması'nda Türkiye ikincisi Şükrü Asıleren.
- Emirgan Camii İmam Hatibi, Hafız, 2014 yılı Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması'nda dünya birincisi Alpcan Çelik.
- Beyazıt Camii Müezzini, 2015 yılı Ezanı Güzel Okuma Yarışması Türkiye birincisi Rıdvan Akbaş.