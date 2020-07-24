Ayasofya ne zaman müze oldu? Danıştay 10. Dairesi Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Ayasofya Camii bugün cuma namazı ile yeniden ibadete açılacak. 86 yıl aradan sonra Ayasofya Camii'nde namaz kılınacak. Ayasofya Camisi'nde saat 10.00'da sala ve tekbirlerle başlayacak programda, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılacak. Peki, Ayasofya ne zaman müze oldu? Ayasofya Camii tarihi nedir? İşte Ayasofya hakkında bilgiler...

AYASOFYA NE ZAMAN MÜZE OLDU?

Ayasofya 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilmiş ve 1 Şubat 1935'de müze olarak, yerli ve yabancı ziyaretçilere açılmıştır. 1936 tarihli tapu senedine göre, Ayasofya "57 pafta, 57 ada, 7. parselde Fatih Sultan Mehmed Vakfı adına Türbe, Akaret, Muvakkithane ve Medreseden oluşan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi" adına tapuludur.