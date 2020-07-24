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Ayasofya camii cuma mesajları 2020! Dualı, en yeni ve resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Müslümanların bayramı olarak bilinen cuma gününde cuma namazı öncesinde Müslümanlar birbirlerinin cumasını tebrik ederler. Sosyal medya aracılığıyla paylaşılan cuma mesajları, günün ilk saatlerinden itibaren paylaşılmaya başlanıyor. Ayasofya Camii'nin açılışına özel resimli cuma mesajlarını sayfamızda derledik. İşte dualu, en yeni ve resimli cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 24.07.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 09:19
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Ayasofya camii cuma mesajları 2020! Dualı, en yeni ve resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları... Bugün İslam alemi için önemli bir gün. 86 yıl aradan sonra Ayasofya'da namaz kılınacak. Ayasofya Camii'nin açılışına özel en güzel cuma mesajlarını derledik. Sayfamızdan en güncel resimli ve dualı cuma mesajlarına ulaşabilirsiniz. WhatsApp, Facebook, Twitter ya da SMS aracılığıyla paylaşabileceğiniz anlamlı cuma mesajları içerikleri bu sayfada. İşte dualı, en yeni ve resimli cuma mesajları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ayasofya camii cuma mesajları 2020! Dualı, en yeni ve resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

EN YENİ CUMA MESAJLARI

* Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayi ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

* Selatü selaya yolladım Mevlaya, sen cümlemizin muradini ver gelecek Cuma'ya.

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Ayasofya camii cuma mesajları 2020! Dualı, en yeni ve resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

* Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardırCuma'nın gündüzü,gecesinden daha kıymetlidir Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah

* Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Amin. Hayırlı Cumalar.

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Ayasofya camii cuma mesajları 2020! Dualı, en yeni ve resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

* Lailahe illallah üç muradim var, biri cennet, bir irmak diyarini görmek Aç cemalini göster diyarini

* Ya Resullullah! Aman yarabbi ya rabbena her halimiz malumdur sana, gece gündüz yalvaririm sana Her zaman sana muhtacim, cemalini göster bana Hayırlı Cumalar

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Ayasofya camii cuma mesajları 2020! Dualı, en yeni ve resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

* Cuma günü, iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin menbaıdır.' Allah Cumanızı Kabul ve Mübarek Eylesin..

* Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. Cumanız Mübarek Olsun.