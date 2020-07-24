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Ayasofya camii cuma mesajları 2020! Dualı, en yeni ve resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
Cuma mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Müslümanların bayramı olarak bilinen cuma gününde cuma namazı öncesinde Müslümanlar birbirlerinin cumasını tebrik ederler. Sosyal medya aracılığıyla paylaşılan cuma mesajları, günün ilk saatlerinden itibaren paylaşılmaya başlanıyor. Ayasofya Camii'nin açılışına özel resimli cuma mesajlarını sayfamızda derledik. İşte dualu, en yeni ve resimli cuma mesajları...
Giriş Tarihi: 24.07.2020 09:14Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 09:19