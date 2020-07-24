Ayasofya camii cuma mesajları 2020! Dualı, en yeni ve resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları... Bugün İslam alemi için önemli bir gün. 86 yıl aradan sonra Ayasofya'da namaz kılınacak. Ayasofya Camii'nin açılışına özel en güzel cuma mesajlarını derledik. Sayfamızdan en güncel resimli ve dualı cuma mesajlarına ulaşabilirsiniz. WhatsApp, Facebook, Twitter ya da SMS aracılığıyla paylaşabileceğiniz anlamlı cuma mesajları içerikleri bu sayfada. İşte dualı, en yeni ve resimli cuma mesajları...