İstanbul'da komşular arasında gürültü kavgası! Yaşlı kadın gözünden vuruldu





Binada yaşayan komşusu Ahmet Korkmaz, "Bağırma sesleri sonra silah sesleri duydum. Komşumun annesini gözünden vurmuş pompalı ile. 'Niye ses yapıyorsun?' diye bağırmış komşum 'Utanmıyor musun?' diye. O da 'Sen bana nasıl böyle konuşuyorsun' diyerek camdan içeriye ateş etti" diye konuştu. Başka bir komşusu ise "Karşı binada oturan kişiye 'Çok ses yapıyorsun' diye uyardı. O da aşağıya inip dışarıdan içeriye doğru peş peşe ateş etmiş. Komşuma ateş ediyor, o da kafasını çekince evdeki annesinin gözüne gelmiş" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.