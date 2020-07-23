Antalya’da 3 gündür kayıp olarak aranan Ali, ortaya çıktı

Serik ilçesine bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi'nde yaşayan Ali T., 20 Temmuz akşamı, 'Markete gidiyorum' diyerek, evden çıktı. Oğullarından haber alamayan ailesi, cep telefonundan da ulaşamayınca durumu, Serik Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.

İZİNE RASTLANMADI

Ailenin kayıp başvurusu üzerine jandarma ekipleri dün arama çalışması başlattı. Ancak Ali T.'nin izine rastlanmadı.

BABASINA TESLİM EDİLDİ

Jandarma arama çalışmalarını sürdürürken, Ali T., bu sabah saat 09.00 sıralarında jandarma karakoluna geldi. Cep telefonunu kaybettiği için babasıyla tartıştıklarını, bu nedenle evi terk ettiğini söyleyen Ali T., babasına teslim edildi.