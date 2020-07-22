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Pınar Gültekin, Özgecan için yazmış: Canım yanıyor, böyle şerefsizler asılmalı

Muğla’da tarafından vahşice katledilen ’in 2015 yılında yine kendisi gibi vahşi bir cinayete kurban giden ile ilgili tweetler attığı ortaya çıktı. Gültekin’in ‘Bir türlü geçmiyor, sanki kız kardeşimin başına gelmişçesine canım acıyor, içim parçalanıyor. gitti, artık yeter’ diyerek acısını paylaştığı belirlendi. Sabah’tan ’ın haberinin detayları…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.07.2020 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020
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Pınar Gültekin, Özgecan için yazmış: Canım yanıyor, böyle şerefsizler asılmalı

Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki 'in evli olduğu öğrenilen tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı.

'CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRME'

Pınar'ı bulmak için kurulan özel ekip tarafından gözaltına alınan zanlının cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca 'Canavarca hisle öldürme' suçundan tutuklandı.

ÖZGECAN İÇİN PAYLAŞIM YAPMIŞ

Tüm bu gelişmeler ardından, Pınar Gültekin'in kendisi gibi vahşi bir cinayete kurban giden için paylaşımlar yaptığı belirlendi.

"CANIM YANIYOR, BÖYLE ŞEREFSİZLER ASILMALI"

Paylaşımlarında acısını dile getiren Gültekin'in 2015 yılında evine gitmek için bindiği minibüste tecavüz girişiminin ardından defalarca bıçaklandıktan sonra yakılarak öldürülen Özgecan için "Bir türlü geçmiyor, sanki kız kardeşimin başına gelmişçesine canım acıyor, içim parçalanıyor. gitti, artık yeter" tweetini attığı görüldü.

"ADİ KÖPEKLER BÖYLE ŞEREFSİZLER ASILMALI"

Yine Gültekin başka bir tweetinde, "Adi köpekler böyle şerefsizler asılmalı" dediği de belirlendi. (Hayrettin Şaşmaz/ Sabah)

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