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Eski sevgilisi tarafından katledilen Pınar Gültekin'in tanıtım filmindeki görüntüleri ortaya çıktı

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Giriş: 22.07.2020 01:33
Güncelleme:22.07.2020 01:39
Son dakika haberi: Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşuyor. Evli ve bir çocuk babası eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin, Muğla'da 5 gündür aranıyordu. Pınar Gültekin ile ilgili son dakika yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in bir süre önce oynadığı turistik tanıtım filminin görüntüleri izleyenlerin yüreklerini sızlattı. Tanıtım filmini Batuhan Altın adlı bir arkadaşının çektiği bildirildi.
Eski sevgilisi tarafından katledilen Pınar Gültekin'in tanıtım filmindeki görüntüleri ortaya çıktı
Eski sevgilisi tarafından katledilen Pınar Gültekin'in tanıtım filmindeki görüntüleri ortaya çıktı
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