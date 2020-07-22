22 Temmuz 2020, Çarşamba
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İstanbul'da bıçaklı saldırgan dehşeti! Servis beklerken defalarca bıçaklandı

'ta evinin önünde bekleyen bir kişi maskeli bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırgan kaçmak isterken yere düşen adamı defalarca bıçakladı. Yaşanan anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.07.2020
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İstanbul'da bıçaklı saldırgan dehşeti! Servis beklerken defalarca bıçaklandı

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Gökevler Mahallesi'ndeki evininin önünde kendisini işe götürecek servis aracını bekleyen Ahmet Mithat Bozkurt (53) şapkalı ve yüzü maskeli bir kişinin saldırısına uğradı.

İstanbul'da bıçaklı saldırgan dehşeti! Servis beklerken defalarca bıçaklandı

Kimliği belirlenemeyen şüpheli gazetenin arasına sakladığı bıçak ile Bozkurt'a saldırdı.

İstanbul'da bıçaklı saldırgan dehşeti! Servis beklerken defalarca bıçaklandı

Bozkurt, saldırgandan kaçmaya çalışırken yere düştü. Yerde bulunan Bozkurt'u bıçaklamaya devam eden saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı. Ahmet Mithat Bozkurt ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bozkurt'un hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

İstanbul'da bıçaklı saldırgan dehşeti! Servis beklerken defalarca bıçaklandı

Sabah saatlerinde yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan saldırganı yakalama için çalışma başlattı. Esenyurt'ta bulunan özel bir hastaneye götürdü. Polis ekipleri de saldırgan şahsın yakalanması ve olayın aydınlatılması için soruşturma başlattı.

İstanbul'da bıçaklı saldırgan dehşeti! Servis beklerken defalarca bıçaklandı

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