İstanbul'da bıçaklı saldırgan dehşeti! Servis beklerken defalarca bıçaklandı

Sabah saatlerinde yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan saldırganı yakalama için çalışma başlattı. Esenyurt'ta bulunan özel bir hastaneye götürdü. Polis ekipleri de saldırgan şahsın yakalanması ve olayın aydınlatılması için soruşturma başlattı.