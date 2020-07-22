Zilhicce ayı ilk 10 günün fazileti nedir? Hicri takvimin 12. ayı olan Zilhicce ayı heyecanla bekleniyordu. Hac ve kurban ibadetinin yapıldığı bu ayın 10. gününde Kurban Bayramı başlar. İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.S.), Zilhicce'nin ilk on gününde yapılan ibadetlerin kıymetli olduğunu buyurmuştur. Peki, Zilhicce ayı ilk 10 günün fazileti nedir? Zilhicce ayında yapılacak ibadetler neler? Zilhicce ayı orucu ne zaman tutulur? İşte merak edilenler...

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN? 2020

Zilhicce ayı, bu sene 22 Temmuz'da başlayacak ve 3 Ağustos'ta sona erecek.

Allah Teâlâ Müslümanlara Kur'ân-ı Kerîm'de Kâbe-i Muazzama'nın inşasını ve hac emrin başlangıcını anlattıktan sonra "Gelsinler ki, kendilerine ait birtakım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin." buyurmaktadır. Ayette zikredilen "belli günler" işte Zilhicce ayının ilk on günleridir.