21 Temmuz 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Bartın'da denizde korkutan hortum! Kuru yük gemisinin...

Son dakika: Bartın'da denizde korkutan hortum! Kuru yük gemisinin...

haberi... 'ın ilçesinde, denizde oluştu. Bölgede seyir halinde olan kuru yük gemisinin, geniş alanda etkili olan hortumla karşı karşıya kaldığı görüldü. Hortumu, vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.07.2020
ABONE OL
Son dakika: Bartın'da denizde korkutan hortum! Kuru yük gemisinin...

Bartın'ın Amasra ilçesinde, denizde hortum oluştu.

Son dakika: Bartın'da denizde korkutan hortum! Kuru yük gemisinin...

İlçede iki gündür aralıklarla etkili olan yağışlar sırasında denizde hortum meydana geldi.

Son dakika: Bartın'da denizde korkutan hortum! Kuru yük gemisinin...

Bölgede seyir halinde olan kuru yük gemisinin, geniş alanda etkili olan hortumla karşı karşıya kaldığı görüldü.

Son dakika: Bartın'da denizde korkutan hortum! Kuru yük gemisinin...

Gemiyle arasında yaklaşık 200 metre mesafe bulunan hortum, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadan yaklaşık 15 dakika sonra kayboldu.

Son dakika: Bartın'da denizde korkutan hortum! Kuru yük gemisinin...

İlçenin farklı noktalarından görülen hortumu, vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Son dakika: Bartın'da denizde korkutan hortum! Kuru yük gemisinin...

İşte o görüntüler...

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Son dakika: Bartın'da denizde korkutan hortum! Kuru yük gemisinin...

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Son dakika: Bartın'da denizde korkutan hortum! Kuru yük gemisinin...

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA