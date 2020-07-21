Pınar Gültekin’in katilinin kim olduğu ortaya çıktı! Bar ve sanayide iş yeri sahibi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin’in vahşice sevgilisi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Jandarma ekiplerinin güvenlik kameralarından görüntüsünü buldukları Pınar Gültekin’in evli olduğu öğrenilen sevgilisi C.M.A.’nın Muğla’da bir C... isimli bir bar ve G... Motor’un sahibi olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin Instagram hesabının profilinde ise eşi ve kızı olduğu değerlendirilen bir fotoğrafının bulunması dikkat çekti. Sabah’tan Hayrettin Şaşmaz’ın haberinin detayları…
Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulundu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı genç kızı öldürdüğünü ayrıntılarıyla itiraf etti.
BARI VE SANAYİDE İŞ YERİ VAR
Katil zanlısı C.M.A.'nın Muğla'da C… isimli bir barın ve G… Motor isimli bir işyerinin sahibi olduğu öğrenildi.
FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ
Katil zanlısının ayrıca Instagram profil fotoğrafında bir kız çocuğu ve eşi olduğu değerlendirilen bir kadın ile doğum gününde çekilen fotoğrafın bulunması dikkat çekti. Yine zanlının Facebook profil fotoğrafında bir kadın ile fotoğrafının bulunduğu, barda olduğu görüldü.
VARİLLE ORMANLIK ALANA BIRAKMIŞ
Bilindiği gibi, henüz gençliğinin baharında 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in C.M.A. tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıkmıştı.