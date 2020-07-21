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Pınar Gültekin cinayetine ünlü isimlerden tepki yağdı: Sana kıyan cehennemi yaşasın!

5 gündür kayıp olarak aranan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'den gelen acı haber tüö Türkiye'yi sarstı. Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Gelen acı haber sonrası sosyal medyadan Pınar'la ilgili mesaj yağarken ünlü isimler de cinayete isyan etti. İşte vahşi cinayete kurban giden Pınar Gültekin ile ilgili ünlü isimlerden gelen mesajlar...

Giriş Tarihi: 21.07.2020 13:01 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 13:25
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Pınar Gültekin cinayetine ünlü isimlerden tepki yağdı: Sana kıyan cehennemi yaşasın!

27 yaşındaki Pınar Gültekin'den gelen acı haber tüm Türkiye'yi sarstı. Muğla'da yaşayan ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi olan Pınar Gültekin 5 gündür kayıp olarak aranıyordu. Gültekin'in vahşi bir cinayete kurban gittiği haberi son dakika olarak gündeme düştü.

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Pınar Gültekin cinayetine ünlü isimlerden tepki yağdı: Sana kıyan cehennemi yaşasın!

Üniversiteli Pınar Gültekin'in cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulundu.

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Pınar Gültekin cinayetine ünlü isimlerden tepki yağdı: Sana kıyan cehennemi yaşasın!

Jandarma ekiplerinin güvenlik kameralarından görüntüsünü buldukları Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen eski sevgilisi C.M.A tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı.

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Pınar Gültekin cinayetine ünlü isimlerden tepki yağdı: Sana kıyan cehennemi yaşasın!

Gelen bu acı haber sonrasında vahşi cinayetle ilgili sosyal medyadan tepki gösteren çok sayıda mesaj geldi. Ünlü isimlerde sevgilisi tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin cinayetine isyan etti.

İşte sosyal medya hesaplarından vahşi cinayete kurban giden Pınar Gültekin ile ilgili paylaşımlarda bulunan ünlü isimler...

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Pınar Gültekin cinayetine ünlü isimlerden tepki yağdı: Sana kıyan cehennemi yaşasın!

Hadise