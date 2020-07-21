Pınar Gültekin cinayetine ünlü isimlerden tepki yağdı: Sana kıyan cehennemi yaşasın!

5 gündür kayıp olarak aranan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'den gelen acı haber tüö Türkiye'yi sarstı. Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Gelen acı haber sonrası sosyal medyadan Pınar'la ilgili mesaj yağarken ünlü isimler de cinayete isyan etti. İşte vahşi cinayete kurban giden Pınar Gültekin ile ilgili ünlü isimlerden gelen mesajlar...