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Wayfair skandalında korkunç iddialar peş peşe geliyor! Tüyler ürperten detaylar

 skandalı dünya gündemine bomba gibi düştü ve birkaç gündür en çok konuşulan konu haline geldi. Çocuk kaçakçılığı yapıp kayıp çocukların isimlerini kullanarak satan mobilya ticaret mağazası hakkında komplo teorileri de gelmeye devam ediyor. Wayfair iddiaları reddederek endüstriyel sınıf ürünlerin fiyatlarının yüksek olmasının normal olduğunu belirtti. Akabinde de ürünlerin bazılarının fiyatlandırmasında sistem hatası olduğu bildirildi.

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Giriş Tarihi: 14.07.2020 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020
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Wayfair skandalında korkunç iddialar peş peşe geliyor! Tüyler ürperten detaylar

olayına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ederken komplo teorileri de aynı oranda geliyor. İddialar yapılan açıklama ile reddedilirken söz konusu ürünler, incelenmek üzere kaldırılırken bu durum şüphelerin daha fazla artmasına yol açtı. Kısa süre içinde tüm dünyaya yayılan bu durumun ardından pedofili, çocuk ve organ kaçakçılığı, insan kaçakçılığı gibi konuların üzerinde durulmaya başlandı.

WAYFAİR SKANDAL İDDİALARI İÇİN DETAYLAR GELMEYE DEVAM EDİYOR!

Pedofili, insan ve organ kaçakçılığı gibi pek çok olumsuz durumu sembolize eden Wayfair olayından detaylar gelmeye devam ediyor. Birçok kullanıcısı tarafından tespit edilen bu durumun ardından tüm dünyaya kısa sürede yayıldı.

ÇOCUK VE GENÇ KIZ GÖRSELLERİNE YÖNLENDİREBİLİYOR

Her şey sosyal paylaşım sitesi Reddit'teki bir kullanıcının iddiasıyla başladı. İddiaya göre, Wayfair'de astronomik fiyatlara satılan bazı ürünler, çocuk ticareti için paravan olarak kullanılıyor. 12 bin dolar değerindeki 2 kapılı bir dolaptan, 10 bin dolar değerindeki bir yastığa kadar birçok ürün, iddiaların merkezinde yer alıyor. Söz konusu ürünler, kayıp bazı çocukların soyadlarıyla ilginç bir şekilde eşleşiyor. Ayrıca ürün kodları, belli bazı kodlar da eklenerek Yandex'te arandığı takdirde, çocuk ve genç kız görsellerine yönlendirebiliyor. Ancak bunlar belirli bir kişiyi temsil etmiyor ve pornografi içermiyor.

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MİLYARDER JEFFREY EPSTEİN DAVASIYLA DA BAĞLANTILI

İddiaya göre, bu durum pedofili milyarder davasıyla da bağlantılı. Son olarak, Epstein'in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in konuyla ilgili tutuklanmasının, bu olayın pimini çektiği yorumları yapılıyor. Hürriyet'in haberine göre; Wayfair'in sitesindeki yüksek fiyatlı ürünlerin kodunu Yandex'e yazınca çocuk görsellerinin çıktığı belirlendi.

Kayıp olan 3 yaşındaki Dylan'ın adının, internet mağazasındaki oyuncağın üstünde yazması iddialara konu oldu. Ve daha birçok kayıp kişinin isimlerinin, internetteki ürün adlarıyla eşleşmesi dikkat çekti.

İDDİALARI REDDETTİ

Wayfair'den yapılan açıklamada, iddialar reddedilerek, endüstriyel sınıf ürünlerin fiyatlarının yüksek olmasının normal olduğu belirtildi. Akabinde de ürünlerin bazılarının fiyatlandırmasında sistem hatası olduğu bildirildi. Söz konusu ürünler, incelenmek üzere internet sitesinden kaldırıldı. Ancak bu durum şüpheleri daha da artırdı.

'de geçen cuma günü ortaya atılan ve haftasonu boyunca tartışılan iddialar, ana akım medyada hiç yer bulmadı ve Twitter tarafından sansürlendi. Bu da ABD basınının 'bu skandalın' üstünü örtmeye çalıştığı ve şirketi koruduğu şeklinde yorumlandı. Kısa sürede konuya ilişkin yarım milyon paylaşım yapılmasına rağmen Twitter algoritması, Wayfair Skandalı'nı 'Trend' listesine eklemedi. Bu konudaki paylaşımlar için 'Bilgiyi Doğrulama' uyarısı eklendi.

Ürün fotoğraflarının photoshop'la değiştirildiği; pedofili, insan ve organ kaçakçılığıyla ilgili semboller ile detayların eklendiği birçok internet kullanıcısı tarafından tespit edildi.

TÜRKİYE'YE DE SIÇRADI

Sosyal medyada, 'deki benzer e-ticaret siteleri için de aynı iddialarda bulunuldu. Gözlerin çevrildiği Trendyol, konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pazaryeri modelimizde ürün isimleri, açıklamaları ve fiyatları satıcılarımız tarafından belirlenmektedir. 15 milyondan fazla ürün bulunan platformumuzda, veri girişleri ile ilgili hatalı işlemlerle karşılaşılabilmektedir. Sosyal medyadaki iddialarda yer alan ürünlerle ilgili yaptığımız incelemelerde, belirtilen fiyatlardan hiç satış yapılmadığı ve bu durumun veri girişlerindeki hatalardan kaynaklandığı gözlenmiştir.

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