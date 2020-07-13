Wayfair skandalının ardından flaş iddia! Suçu çalışana attı...
ABD merkezli online mobilya mağazası Wayfair'in fahiş fiyatlı eşyaları 'çocuk kaçakçılığı' yapmak için paravan olarak kullandığı iddiası henüz gündemden düşmemişken Türkiye’den Trendyol ve N.11 üzerinden satış yapan iki firmanın çocuk ürünlerini fahiş fiyatla satışa çıkarması, “Türkiye’de de bir Wayfair vakası mı başladı” sorularını akla getirdi. Trendyol’da ikili çocuk eşofmanının 120 bin liraya satışa çıkaran Denizli’de üretim yapan Değirmencioğlu Tekstil’in üçüncü kuşak yöneticilerinden Enver Demircioğlu ilk kez SABAH’a konuştu.
Olaydan önceki akşam 22.00'da haberdar olduklarını dile getiren Değirmencioğlu, süreci şöyle anlattı:
"10 gün önce Trendyol'a başvurduk ve mağaza açma hakkı kazandık. Ardından bir çalışanımıza fiyatlandırma yapması için görev verdik. Ancak çalışan fiyatlandırmada hata yaptı. Fiyatları hemen düzelttik ama onay sürecine girdik. O süreç bitmeden Trendyol'daki sayfamızın kapandığını gördük. Denizli'de 1949'dan beri faaliyet gösteriyoruz. 3. Kuşak olarak 3 kardeş bu firmayı yönetiyoruz. Sadece giyim değil mensucat, müteahhitlik, nişanlık-gelinlik alanında da üretim yapıyoruz. İç piyasa çalışıyoruz. Esnafız ve her işlemimiz kayıtlı. Bulunduğumuz yerde herkes bizi bilir, tanır. 3 kardeşiz ve hepimizin evladı var. Böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalmak nasıl bir şey anlatamam. Bir başkasının çocuğuna bunu yaşatmak aklımızın ucundan geçmez. Bu nasıl bir lekedir aklımız almıyor."
Kara para aklama ya da rüşvet iddialarıyla ilgili olarak da Değirmencioğlu, "Bunlar rakamsal işler. Hesaplarımız açık diledikleri zaman hepsini inceleyebilirler. Ama çocuk tacirliğiyle suçlanmak çok ağır. Bunu nasıl atlatacağız bilemiyorum" dedi.
TRENDYOL'DAN AÇIKLAMA
Trendyol, yaptığı yazılı açıklamayla sosyal medyadaki iddiaları hassasiyetle takip ettiğini duyurdu.
Onbinlerce satıcının müşterilerle buluşturulduğu pazaryerinde, ürün isimleri, açıklamaları ve fiyatlarının satıcılar tarafından belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"15 milyondan fazla ürün bulunan platformumuzda, veri girişleri ile ilgili hatalı işlemlerle karşılaşılabilmektedir. Hatalı veri girişlerini ve her türlü ayrımcılık içeren söylemleri takip ediyor ve satıcılarımızı bilgilendirerek platform kuralları gereği, ürünleri yayından kaldırıyoruz. 'Şikayet Et' özelliği ile müşterilerimizden aldığımız bildirimleri de ivedilikle inceliyoruz. Ayrıca platform olarak satıcılarımızın hatalı veri girişlerini ve operasyonlarını iyileştirmeye yönelik eğitimleri düzenli olarak gerçekleştirmeye ve kontrol mekanizmalarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.
Sosyal medyadaki iddialarda yer alan ürünlerle ilgili yaptığımız incelemelerde, belirtilen fiyatlardan hiç satış yapılmadığı ve bu durumun veri girişlerindeki hatalardan kaynaklandığı gözlenmiştir. Türkiye'nin Trendyol'u olarak markamızın böyle bir iddia ile yan yana gelmesinden son derece üzgünüz. Böyle bir konuda kamuoyunda oluşan haklı hassasiyeti en içten şekilde paylaştığımızı ve konunun kesinlikle karşısında olduğumuzu belirtmek isteriz."
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