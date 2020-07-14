Bolu'da çıkan yangında iki çocuk birbirine sarılı halde ölü bulundu
Bolu'da iki katlı bir evde yangın çıktı. Yükselen alevler nedeniyle mahsur kalan 8 ve 10 yaşlarındaki iki çocuk hayatını kaybetti.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir evde çıkan yangında iki çocuk yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Alpagut köyü Hayallar Mahallesi'nde Cemal Bekil'in yaşadığı iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa bir sürede evi saran yangın, bitişikteki ahıra da sıçradı.
Durumu fark eden köy sakinleri itfaiyeye haber verdi. Bu sırada bazı aile bireyleriyle dışarı çıkan Cemal Bekil, evdeki üç çocuğundan 13 yaşındaki Nurettin Bekil'i vatandaşların da yardımıyla traktör kepçesiyle kurtardı.Evde kalan 8 ve 10 yaşındaki iki çocuğu kurtarmak için mücadele eden baba ve köy sakinleri, alevlerin yükselmesi nedeniyle çocuklara ulaşamadı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
BİRBİRLERİNE SARILMIŞ HALDE BULUNDULAR
Ev ve ahırın kullanılamaz hale geldiği yangında, eve giren itfaiye ekipleri, hayatını kaybettiği belirlenen iki çocuğu birbirine sarılmış vaziyette buldu.
Sinir krizi geçiren aile bireylerini köy sakinleri sakinleştirmeye çalıştı. Öte yandan yangını söndürmek isterken yaralanan köy imamı Mustafa Alemdar, itfaiye amiri İsmail Karakan ve Dolayüz köyünün muhtarı İsmail Yavuz'a sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından iki kardeşin cenazeleri, Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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