Trendyol için skandal iddia! Wayfair ile beraber karalaması...

Son 3-4 aydır küresel gündemin ana başlığı koronavirüs pandemisiydi. Ancak ABD'de hizmet veren Wayfair isimli bir e-ticaret sitesinde yaşandığı iddia edilen kan dondurucu olaylar, pandemi gündemini alaşağı etmiş durumda. Hatta komploya ABD'li aktör Tom Hanks'in de adı karıştı. ABD'li eBay ve Çinli Alibaba'ya bağlı Trendyol'da da benzer ürünlerin ortaya çıkması, sözde skandalın Türkiye'de de fazlasıyla gündem yaratmasına neden oldu.

Wayfair'deki skandalın odak noktası; ülkedeki kayıp çocukların isimlerini taşıyan sıradan ürünlerin Wayfair isimli internet sitesinde yüksek fiyatlı şekilde listelenmesiydi. Wayfair, iddiaların ardından sorunun tedarikçilerden, yani siteyi bir pazar yeri gibi kullanan çeşitli yerel ürün satıcılarından kaynaklandığını, fiyatların da sistemsel bir hata olduğunu açıklamıştı. Şimdi aynı süreç ülkemizde Trendyol adına başladı.