Trendyol için skandal iddia! Wayfair ile beraber karalaması...
Wayfair skandalı dünyada büyük yankı uyandırdı. ABD'de e-ticaret üzerinden çocuk ticarete yapıldığı iddialarının ortaya atılmasının ardından, Türkiye'de benzer türde bir olayın yaşandığı söylentileri ortaya atıldı. Ülkemizde popüler bir sözlük sitesinde, Trendyol'un da bu tür işlerde yer aldığına yönelik karalama kampanyası başlatıldı. Trendyol, şüphe uyandıran ürünlerinin girişlerini kaldırdı.
Son 3-4 aydır küresel gündemin ana başlığı koronavirüs pandemisiydi. Ancak ABD'de hizmet veren Wayfair isimli bir e-ticaret sitesinde yaşandığı iddia edilen kan dondurucu olaylar, pandemi gündemini alaşağı etmiş durumda. Hatta komploya ABD'li aktör Tom Hanks'in de adı karıştı. ABD'li eBay ve Çinli Alibaba'ya bağlı Trendyol'da da benzer ürünlerin ortaya çıkması, sözde skandalın Türkiye'de de fazlasıyla gündem yaratmasına neden oldu.
Wayfair'deki skandalın odak noktası; ülkedeki kayıp çocukların isimlerini taşıyan sıradan ürünlerin Wayfair isimli internet sitesinde yüksek fiyatlı şekilde listelenmesiydi. Wayfair, iddiaların ardından sorunun tedarikçilerden, yani siteyi bir pazar yeri gibi kullanan çeşitli yerel ürün satıcılarından kaynaklandığını, fiyatların da sistemsel bir hata olduğunu açıklamıştı. Şimdi aynı süreç ülkemizde Trendyol adına başladı.
Trendyol'da yer aldığı iddia edilen ürünler:
Sıradan çocuk kıyafetleri:
Yukarıdaki ürünler, Sami Değirmencioğlu adıyla Trendyol'da satış yapan bir kullanıcıya ait. Sıradan çocuk kıyafetlerinin fahiş fiyatlarla listelenmesi, Wayfair iddiaları üzerine kullanıcıların dikkatini çekti. Trendyol, söz konusu Sami Demircioğlu isimli satıcının sayfasını kapattı ve ürünleri kaldırdı.
Parti elbiseleri:
Yukarıda yer alan ve yetişkinlere özel olduğu rahatlıkla anlaşılan parti elbiseleri ise kullanıcıların karşısına çıkan diğer ürünlerden. Beden ekranına gelindiğinde ise "Lacivert Kız Çocuk Parti Elbisesi" ya da "Kemik Kız Bebek Parti Elbisesi" detayları dikkatleri çekmiş durumda. Bu durumun sadece Trendyol mobil site ve uygulamasına özgü olduğu söyleniyor.
Halı, kilim ve paspaslar:
Özellikle Halı & Kilim & Paspas kategorisine girilip sıralama türünü en yüksek fiyat yapıldığında, sitedeki en pahalı halı ürünleriyle karşılaşmak mümkün. Sonradan kaldırıldığı tespit edilen bu ürünlerin fiyatları ise 160 bin TL seviyelerinde ve asıl dikkat çeken nokta ise ürünlerin isimleri. "Ayşıl, Yıldız, Ada" şeklinde isimlendirilen bu yüksek fiyatlı halılar, skandal iddiaların ardından Trendyol tarafından kaldırıldı.
WAYFAİR NEDİR?
Wayfair Inc. mobilya ve ev eşyaları satan bir Amerikan e-ticaret şirketidir. Eskiden CSN Mağazaları olarak bilinen şirket 2002 yılında kuruldu. Dijital platformları 11.000'den fazla global tedarikçiden 14 milyon ürün sunuyor. Çevrimiçi şirketin merkezi Boston, Massachusetts'te bulunmaktadır. Wayfair'in Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Kanada , Almanya , İrlanda ve Birleşik Krallık'ta ofisleri ve depoları bulunmaktadır.
Wayfair beş markalı perakende web sitesi işletmektedir: ana Wayfair sitesi, Joss & Main, AllModern, Birch Lane ve Perigold.
YETKİLİLER NE DEDİ?
Newsweek'e konuşan Wayfair yetkilileri ürünlerin bu kadar pahalı olması söz konusu isimlerin verilmesine dair iddialar hakkında "Tabii ki, bu iddialar gerçek değil. Söz konusu ürünler, doğru fiyatlandırılan endüstriyel sınıf dolaplardır. Tedarikçi tarafından sağlanan fotoğrafların ve açıklamaların yüksek fiyat noktasını yeterince açıklamadığını kabul etti. Ürünleri yeniden adlandırmak ve fiyat noktasını netleştirmek için ürünü doğru bir şekilde tasvir eden daha ayrıntılı bir açıklama ve fotoğraflar sunmak için ürünleri geçici olarak siteden kaldırdık." açıklamasını yaptı.
SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLER NASIL OLDU?
Sosyal medya kullanıcıları ise konuyla ilgili kararlı Reddit'te bir kullanıcı"Peki, kızlardan sonra adlandırılan bu ürünlerin SKU #'ına bakarsanız, görüntünün sansürsüz bir arama motorunda ( yandex gibi) bikinili çocukların resimlerini gösterir. Bu ne? " sorularını sordu.
Trendyol'dan kamuoyu açıklaması:
Trendyol, yaptığı yazılı açıklamayla sosyal medyadaki iddiaları hassasiyetle takip ettiğini duyurdu.
Onbinlerce satıcının müşterilerle buluşturulduğu pazaryerinde, ürün isimleri, açıklamaları ve fiyatlarının satıcılar tarafından belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"15 milyondan fazla ürün bulunan platformumuzda, veri girişleri ile ilgili hatalı işlemlerle karşılaşılabilmektedir. Hatalı veri girişlerini ve her türlü ayrımcılık içeren söylemleri takip ediyor ve satıcılarımızı bilgilendirerek platform kuralları gereği, ürünleri yayından kaldırıyoruz. 'Şikayet Et' özelliği ile müşterilerimizden aldığımız bildirimleri de ivedilikle inceliyoruz. Ayrıca platform olarak satıcılarımızın hatalı veri girişlerini ve operasyonlarını iyileştirmeye yönelik eğitimleri düzenli olarak gerçekleştirmeye ve kontrol mekanizmalarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.
Sosyal medyadaki iddialarda yer alan ürünlerle ilgili yaptığımız incelemelerde, belirtilen fiyatlardan hiç satış yapılmadığı ve bu durumun veri girişlerindeki hatalardan kaynaklandığı gözlenmiştir. Türkiye'nin Trendyol'u olarak markamızın böyle bir iddia ile yan yana gelmesinden son derece üzgünüz. Böyle bir konuda kamuoyunda oluşan haklı hassasiyeti en içten şekilde paylaştığımızı ve konunun kesinlikle karşısında olduğumuzu belirtmek isteriz."
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