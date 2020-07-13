Wayfair ile gündeme gelen adrenochrome nedir, nasıl üretiliyor? Adrenochrome kullanan ünlüler kimler?

Adrenochrome, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda Sandra Bullock'un genç kalmak için uyguladığı yöntem büyük tepki çekmişti. Bu kimyasalın 'çocuk kanı'ndan üretildiği öne sürülmüştü. ABD'de hizmet veren Wayfair isimli bir e-ticaret sitesinde yaşandığı iddia edilen 'çocuk ticareti' ile yeniden gündeme gelen adrenochrome ile ilgili merak edilenleri yazımızda derledik. Peki, adrenochrome nedir, nasıl üretiliyor? Adrenochrome kullanan ünlüler kimler? İşte cevaplar...

ADRENOCHROME NEDİR?

Adrenochrome vücutta salgılanan adrenalinin (epinefrin olarak da bilinir) oksitlenmiş halidir. Vücut bu kimyasalı korku veya heyecan sırasında gerçekleşen adrenalin patlaması ile salgılıyor. Adrenochrom'un, sünnet olan Koreli çocuklardan elde ettiği söylense de bu konuyla ilgili oldukça rahatsız edici iddialar da mevcut.