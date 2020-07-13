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Wayfair ile gündeme gelen adrenochrome nedir, nasıl üretiliyor? Adrenochrome kullanan ünlüler kimler?

nedir? Sandra Bullock'un genç kalmak için çocuk derisi itirafı ile gündeme gelmişti adrenochrome. Şimdi ise ABD'de e-ticaret üzerinden çocuk ticarete yapıldığı iddialarının ortaya atılmasının ardından merak konusu oldu. Peki, Wayfair ile gündeme gelen , nasıl üretiliyor? Adrenochrome kullanan ünlüler kimler? İşte adrenochrome ile ilgili merak edilenler...

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Giriş Tarihi: 13.07.2020 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020
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Wayfair ile gündeme gelen adrenochrome nedir, nasıl üretiliyor? Adrenochrome kullanan ünlüler kimler?

, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda Sandra Bullock'un genç kalmak için uyguladığı yöntem büyük tepki çekmişti. Bu kimyasalın 'çocuk kanı'ndan üretildiği öne sürülmüştü. ABD'de hizmet veren Wayfair isimli bir e-ticaret sitesinde yaşandığı iddia edilen 'çocuk ticareti' ile yeniden gündeme gelen adrenochrome ile ilgili merak edilenleri yazımızda derledik. Peki, , nasıl üretiliyor? Adrenochrome kullanan ünlüler kimler? İşte cevaplar...

ADRENOCHROME NEDİR?
Adrenochrome vücutta salgılanan adrenalinin (epinefrin olarak da bilinir) oksitlenmiş halidir. Vücut bu kimyasalı korku veya heyecan sırasında gerçekleşen adrenalin patlaması ile salgılıyor. Adrenochrom'un, sünnet olan Koreli çocuklardan elde ettiği söylense de bu konuyla ilgili oldukça rahatsız edici iddialar da mevcut.

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İddialara göre, adrenochrom 0-9 yaş aralığındaki çocuklardan elde ediliyor. Adrenochrome, korku ve heyecan sırasında yaşanan adrenalin patlaması ile salgılandığı için dehşet verici yöntemler kullanıldığı da söylenenler arasında.

YAPAY OLARAK DA ÜRETİLİYOR
Adrenochrome kullanımının artmasıyla beraber, bu kimyasalın farklı yollardan yapay olarak da üretmeye çalıştığı da konuşuluyor.

ADRENOCHROME KULLANANLAR ÜNLÜLER KİMLER?

Adrenochrome'un en bilinen etkisinin kullananı gençleştirmesi ve yaşlanmayı büyük oranda yavaşlatması olarak biliniyor. Sandra Bullock gibi pek çok ünlü ismin bu yöntemi uyguladığı düşünülüyor. Sandra Bullock, bunu açıklasa da iddialara göre bu yöntemi Madonna, George Clooney, George W. Bush, Barack Obama, Hillary Clinton, Lady Gaga, Brad Pitt, Adam Sandler, Celine Dion, Kate Moss, Johnny Deep, Tom Cruise, Marina Abramovich, Jim Carrey, Tom Hanks ve daha bir çok ünlü ismin kullandığı iddia ediliyor.

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