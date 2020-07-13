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Son dakika: Adalar'daki orman yangıyla ilgili flaş gelişme

dakika haberi... Dün Heybeliada'da çıkan yürekleri ağza getirmişti. Yangın bir süre sonra kontrol altına alınırken olaya ilişkin gözaltılar olmuştu. Gözaltına alınan Sedat D. isimli kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı. Sabıka kaydında hırsızlık, uyuşturucu, cinsel taciz, yangın ve kasten yaralama gibi suçlardan yaklaşık 30 kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelinin gazetecilerin sorduğu "Yangını siz mi çıkardınız?" sorusuna verdiği cevap ise şaşkına çevirdi. Son dakika haberine göre; Heybeliada'daki yangınla ilgili gözaltına alının bu kişi tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.07.2020 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020
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Son dakika: Adalar'daki orman yangıyla ilgili flaş gelişme

Heybeliada'da dün çıkan yangında gözaltına alınan Sedat D. tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sedat D.'nin savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, 3 görgü tanığının ifadesiyle Adalar Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"HE, HE BEN ÇIKARDIM"

Büyükada Polis Merkezi'nde işlemleri tamamlanan şüpheli, Adalar Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelinin polis merkezinden çıkarılırken "Yangını siz mi çıkardınız?" sorusuna, "He, he ben çıkardım" demesi dikkat çekti.

Heybeliada'da çıkan orman yangınında gözaltına alınan Sedat D. adliyeye sevk edildi. Diğer iki kişi ise serbest bırakıldı. Yangın sonrası bir plaj çalışanının polise verdiği eşkal doğrultusunda gözaltına alınan Sedat D'nin hırsızlık, cinsel taciz, uyuşturucu gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

Heybeliada'da dün akşam çıkan yangında 5 hektar yandı. Olay yerine giden Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden polis ekiplerine bir plajda çalışan kişiler, yangından hemen sonra elinde bidonla koşan bir kişiyi gördüklerini söyleyerek şüphelinin eşkalini verdi.

Adalardaki orman yangıyla ilgili flaş gelişme ADALAR'DAKİ ORMAN YANGIYLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay yerinde bulunan ekibin telsizden eşkal bilgilerini geçmesi üzerine şüpheli yangın söndürme işlemi tamamlanmadan gözaltına alındı. Görgü tanıkları tarafından teşhis de yapılan Sedat D.'nin yaklaşık 30 kadar suç kaydı olduğu öğrenildi.

UYUŞTURUCU DA ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde uyuşturucu da çıktığı öğrenildi. Hırsızlık, uyuşturucu, cinsel taciz, yangın ve kasten yaralama gibi suçlardan yaklaşık 30 kaydı olduğu öğrenildi.


CEZAVİNDEN 1 AY ÖNCE ÇIKMIŞ

Şüpheli Sedat D.'nin geçtiğimiz nisan ayında Beyoğlu ilçesinde bir işyerinden hırsızlık yaptığı ve daha sonra orayı yaktığı öğrenildi. Sedat D.'nin bu suçtan tutuklandığı ve bir ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Heybeliada Polis Merkezi'nde sorgusu tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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