Son dakika: Adalar'daki orman yangıyla ilgili flaş gelişme
Son dakika haberi... Dün Heybeliada'da çıkan yangın yürekleri ağza getirmişti. Yangın bir süre sonra kontrol altına alınırken olaya ilişkin gözaltılar olmuştu. Gözaltına alınan Sedat D. isimli kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı. Sabıka kaydında hırsızlık, uyuşturucu, cinsel taciz, yangın ve kasten yaralama gibi suçlardan yaklaşık 30 kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelinin gazetecilerin sorduğu "Yangını siz mi çıkardınız?" sorusuna verdiği cevap ise şaşkına çevirdi. Son dakika haberine göre; Heybeliada'daki yangınla ilgili gözaltına alının bu kişi tutuklandı
Heybeliada'da dün çıkan yangında gözaltına alınan Sedat D. tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sedat D.'nin savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, 3 görgü tanığının ifadesiyle Adalar Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
"HE, HE BEN ÇIKARDIM"
Büyükada Polis Merkezi'nde işlemleri tamamlanan şüpheli, Adalar Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelinin polis merkezinden çıkarılırken "Yangını siz mi çıkardınız?" sorusuna, "He, he ben çıkardım" demesi dikkat çekti.
Heybeliada'da çıkan orman yangınında gözaltına alınan Sedat D. adliyeye sevk edildi. Diğer iki kişi ise serbest bırakıldı. Yangın sonrası bir plaj çalışanının polise verdiği eşkal doğrultusunda gözaltına alınan Sedat D'nin hırsızlık, cinsel taciz, uyuşturucu gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.
Heybeliada'da dün akşam çıkan yangında 5 hektar yandı. Olay yerine giden Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden polis ekiplerine bir plajda çalışan kişiler, yangından hemen sonra elinde bidonla koşan bir kişiyi gördüklerini söyleyerek şüphelinin eşkalini verdi.
KISA SÜREDE YAKALANDI
Olay yerinde bulunan ekibin telsizden eşkal bilgilerini geçmesi üzerine şüpheli yangın söndürme işlemi tamamlanmadan gözaltına alındı. Görgü tanıkları tarafından teşhis de yapılan Sedat D.'nin yaklaşık 30 kadar suç kaydı olduğu öğrenildi.
UYUŞTURUCU DA ÇIKTI
Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde uyuşturucu da çıktığı öğrenildi. Hırsızlık, uyuşturucu, cinsel taciz, yangın ve kasten yaralama gibi suçlardan yaklaşık 30 kaydı olduğu öğrenildi.
CEZAVİNDEN 1 AY ÖNCE ÇIKMIŞ
Şüpheli Sedat D.'nin geçtiğimiz nisan ayında Beyoğlu ilçesinde bir işyerinden hırsızlık yaptığı ve daha sonra orayı yaktığı öğrenildi. Sedat D.'nin bu suçtan tutuklandığı ve bir ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Heybeliada Polis Merkezi'nde sorgusu tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- ATM fareleri kıskıvrak yakalandı
- Ateş başında geçen 61 yıl
- Otobanda davullu zurnalı düğün!
- 108 yaşındaki kadının uzun yaşam sırrı
- Çarpıcı Ayasofya yazısı: Osmanlı’nın intikamı
- Şaka değil gerçek! Dansözlü düğün eğlencesi!
- Gözleme satarak cami yaptırıyorlar
- Müge Anlı'dan Wayfair skandalına canlı yayında tepki!
- Bez maske kullananlar dikkat! Sağlık Bakanlığı uyardı
- İngiliz raporlarında çarpıcı Ayasofya detayı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Geri sayım başladı! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB LGS tercihleri ne zaman?
- 2019 yılı TSK astsubay dış kaynaktan muvazzaf astsubay alımı 2. grup çağrısı: Kayıt tarihi ne zaman?
- Liste güncellendi! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Temmuz evde bakım parası ne kadar?
- 2020'de en çok satan araç modelleri belli oldu! Renault, Fiat, Volkswagen, Opel, Dacia satış rakamları
- Ortaöğretim - Ön lisans KPSS başvurusu ne zaman? 2020 KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
- Şampiyon belli oluyor! Survivor ne zaman bitiyor? Survivor 2020 finali ne zaman, nerede yapılacak?
- Son dakika: 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? 15 Temmuz resmi tatil mi? Resmi açıklama geldi mi?
- KPSS adayları dikkat! Bugün son... KPSS lisans başvuru nasıl yapılır? 2020 KPSS sınavı ne zaman?
- BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'den sürpriz bakım ürünleri! İşte salı kampanyaları
- Son dakika: İl bazı kısıtlama hangi illerde uygulanacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
- ÖSYM müjdeli haberi duyurdu! 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri başladı mı?
- Survivor 2020 final tarihi: Survivor finalinin yapılacağı İstanbul Galataport nerede?