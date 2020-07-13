13 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın

Son dakika: İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın

Son dakika haberi... ’ta işçilerin kaldığı 5 konteynerde elektrik kontağından çıktı. İşlerin sabah işe gitmesi büyük bir faciayı önlerken, içeride istirahatte olan 4 kişide alevleri kısa sürede fark ederek terk etti. Alev alev yanan konteynerler havadan görüntülendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.07.2020 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020
ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın

Esenyurt Atatürk Mahallesi 2233 sokak'ta boş bir alanda bulunan inşaat işçilerin kaldığı 5 adet konteynerde elektrik kontağından yangın çıktı. İşlerin sabah işe gitmesi büyük bir faciayı önledi. İçeride istirahatte olan 4 işçi ise yangını kısa sürede fark edip konteyner terk etti.

İstanbulda işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın İSTANBUL'DA İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERLERDE YANGIN

Alevler kısa sürede büyüyerek tüm alanı kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler Esenyurt'un çeşitli noktalarından görülürken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Alev alev yanan konteynerler havadan görüntülendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA