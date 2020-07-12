Heybeliada yangını nedeniyle gözaltına alınan 3 kişi için terör soruşturması
Heybeliada'da çıkan yangın nedeniyle gözaltına alınan 3 kişi hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınanların terör bağlantısı olup olmadığı için araştırma başlatıldı.
Heybeliada'daki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin terör bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.
Edinilen bilgiye göre, saat 17.07'de Heybeliada Aşıklar Yolu Mevkisi'ndeki ormanlık alanda 2 farklı noktada yangın çıkmış, olaya Orman Bölge Müdürlüğü İtfaiye Teşkilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Harp Okulu personel ve ekipmanları ile 2 helikopterle müdahale edilerek kontrol altına alındığı aktarılmıştı.
TAHKİKAT BAŞLATILDI
Yangınla ilgili 3 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürerken, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü de zanlılarla ilgili tahkikat başlattı.
TEM Şube'den bir ekibin, ilçe polisinde işlemleri devam eden zanlıları sorgulamak ve terör örgütleriyle bağlantıları olup olmadığını araştırmak üzere Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildiği öğrenildi.
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