Şantajcı Burak Etiler boşandığı eşi Nida Nur Yıldız'ın özel görüntülerini arkadaşlarına yolladı

Severek evlendiği, aynı yastığa baş koyduğu adamın şantajcı olduğunu öğrendi. Kocası tarafından evden kovulan Nida Nur Yıldız'ı eski eşi Burak Etiler'in ablası aradı ve "Senin hayatın benim iki dudağım arasında." dedi.