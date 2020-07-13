Şantajcı Burak Etiler boşandığı eşi Nida Nur Yıldız'ın özel görüntülerini arkadaşlarına yolladı
Mersin'de Nida Nur Yıldız, Burak Eltiler ile 8 Ağustos 2018 tarihinde evlendi, 10 Ocak 2019'da da boşandı. Bu süreçte özel görüntülerini çeken eski eş, boşanma aşamasında o görüntüleri arkadaşlarına yolladı. Gelen mesajlardan sonra harekete geçen talihsiz kadın araştırma sonucu gelin gittiği evde eşinin 3 farklı kadınla çekilmiş görüntülerini buldu. Delilleri toplayan Nida Nur Yıldız, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Severek evlendiği, aynı yastığa baş koyduğu adamın şantajcı olduğunu öğrendi. Kocası tarafından evden kovulan Nida Nur Yıldız'ı eski eşi Burak Etiler'in ablası aradı ve "Senin hayatın benim iki dudağım arasında." dedi.
"BİR İNSAN NAMUSUNU KOCASINDAN KURTARMAYA ÇALIŞMAMALI"
Nida Nur Yıldız bu paylaşımın altında; "Bir insan namusunu kocasından kurtarmaya çalışmamalı, tüm kadınlara cesaret olsun bu savaşım." yazdı.
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