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Şantajcı Burak Etiler boşandığı eşi Nida Nur Yıldız'ın özel görüntülerini arkadaşlarına yolladı

'de , Burak Eltiler ile 8 Ağustos 2018 tarihinde evlendi, 10 Ocak 2019'da da boşandı. Bu süreçte özel görüntülerini çeken eski , boşanma aşamasında o görüntüleri arkadaşlarına yolladı. Gelen mesajlardan sonra harekete geçen talihsiz kadın araştırma sonucu gelin gittiği evde eşinin 3 farklı kadınla çekilmiş görüntülerini buldu. Delilleri toplayan Nida Nur Yıldız, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.07.2020 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020
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Şantajcı Burak Etiler boşandığı eşi Nida Nur Yıldız'ın özel görüntülerini arkadaşlarına yolladı

Severek evlendiği, aynı yastığa baş koyduğu adamın şantajcı olduğunu öğrendi. Kocası tarafından evden kovulan 'ı eski eşi 'in ablası aradı ve "Senin hayatın benim iki dudağım arasında." dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Eski kocasının çevresinden gelen mesajlardan bunalan genç kadın delilleri topladıktan sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu. 'de yaşanan olayı sonrasında Twitter'da #BurakEtilertutuklansın etiketi TT oldu.

"BİR İNSAN NAMUSUNU KOCASINDAN KURTARMAYA ÇALIŞMAMALI"

Nida Nur Yıldız bu paylaşımın altında; "Bir insan namusunu kocasından kurtarmaya çalışmamalı, tüm kadınlara cesaret olsun bu savaşım." yazdı.

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