Son dakika: Heybeliada'da yangın! Bölgeye 2 uçak, 5 helikopter, 6 arazöz, 40 personel sevk edildi
Son dakika haberi... Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan ekipler tarafından müdahale ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın bölgesine gidiyor. Bakan Pakdemirli, "Heybeliada'daki yangına 2 uçak, 5 helikopter, 6 arazöz, 40 personel sevk edildi." dedi.
İstanbul Heybeliada'da bir binada yangın çıktı.
Yükselen dumanların birçok yerden görüldüğü yangın için çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İSTANBUL VALİSİ'NDEN FLAŞ AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Yangın 19.45'de kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadelerine yer verdi.
VALİLİKTEN SORUŞTURMA DETAYI
Heybeliada'daki yangın ile ilgili açıklama yapan Valilik, "İki farklı noktada yangın çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın bölgesine gitti.
Bakan Pakdemirli, "Heybeliada'daki yangına 2 uçak, 5 helikopter, 6 arazöz, 40 personel sevk edildi." dedi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bakan Bekir Pakdemirli, Heybeliada'daki yangın nedeniyle 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Çok yönlü soruşturmamız Valilik tarafından devam ediyor. 5 hektar civarında hasarla bu yangını atlattık" ifadelerine yer verdi.
HEYBELİADA MUHTARI HÜSEYİN A HABER'E KONUŞTU
Heybeliada Muhtarı Hüseyin Yay yangının kontrol altına alınma aşamasına çok yakın olduğunu söyledi.
A Haber canlı yayınında yangına dair son gelişmeleri aktaran Yay, yangının yerleşim yerlerine uzaklığının 200 metre olduğunu ifade etti.
Yangının mezarlıkta bir kulübede başlayıp ormanlık alana yayıldığını söyleyen Yay, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirtti.
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