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CHP'li İBB sebebi "alg" demişti! Haliç'te manzara değişmedi kirlilik artıyor

Son dakika haberi... Haliç'te çevre faciası yaşanmaya devam ediyor. Esnaf ve vatandaşlar 'li 'ye kokudan ve kirlilikten dolayı isyan etti. 'teki renk değişiminin sebebi İBB'nin iddia ettiği gibi "alg" mı? editörü , A Haber canlı yayınında anlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2020 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020
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CHP'li İBB sebebi alg demişti! Haliç'te manzara değişmedi kirlilik artıyor

Haliç'te kirlilik artmaya devam ediyor. Yaşanan çevre faciası esnaf ve vatandaşları isyan ettirdi. Peki Haliç'teki renk değişiminin sebebi İBB'nin iddia ettiği gibi "alg" mı? Sabah Gazetesi editörü Kenan Kıran, A Haber canlı yayınında anlattı.

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ALG KELİMESİNİ İBB'DEN ÖĞRENDİK

Kıran, "Haliç'in kokusunu bu durumunun bizzat şahidiyim. Recep Tayyip Erdoğan Belediye Başkanı olduktan sonra Haliç çamur içindeydi 5 milyon metreküp çamuru dev borularla taşıdı ve ilk etapta temizlendi. 130 tane balık çeşidi burada yaşıyordu. Ekrem İmamoğlu Belediye Başkanı olduktan sonra yeni kavramlar öğrendik, "Alg, temel atmama töreni, osmoz" gibi. Alg kelimesini de İBB'den öğrendik. Kızıl olmasının nedeni alglerden dolayıdır dedi 2-3 hafta içinde eski rengine gelecek dedi. Ama öyle olmadı. 1 Temmuz'da da İmamoğlu 4 fotoğraf paylaştı ve Haliç'in renginin mavi olduğunu söyledi fotoğraf uzmanları ise fotoğrafların fotoshop olduğunu iddia ettiler." dedi.

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Kıran çevredeki vatandaşların bu duruma isyan ettiğini söyleyerek, "Esnaflar vatandaşlar artık araçların camlarını açamadıklarını kokunun dükkanlara geldiğini söylüyorlar." şeklinde konuştu.

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