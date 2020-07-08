Batman av tüfeğiyle oynayan çoban kendini vurdu
Gercüş ilçesinde av tüfeğiyle oynarken kazara kendini vuran 16 yaşındaki çoban Mazlum Özdemir, yaralandı. Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, buradaki müdahalesinin ardından da Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay, sabah saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Aydınlı köyünde meydana geldi. Köyde çobanlık yapan Mazlum Özdemir, hayvanlarını otlatırken, av tüfeğiyle oynamaya başladı. Bu sırada tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Özdemir'in koluna isabet etti.
KANLAR İÇİNDE KALDI
Silah sesini duyan köylüler, Özdemir'in olduğu bölge gitti. Özdemir'i kanlar içinde gören köylüler, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
AMBULANSA TAŞIDILAR
Sağlık ekipleri, yolun engebeli olması nedeniyle bölgeye gidemeyince, köylüler Özdemir'i taşıyarak ambulansa getirdi. Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, buradaki müdahalesinin ardından da Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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