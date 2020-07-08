10 Temmuz 2020, Cuma
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Batman av tüfeğiyle oynayan çoban kendini vurdu

Gercüş ilçesinde av tüfeğiyle oynarken kazara kendini vuran  16 yaşındaki , yaralandı. Gercüş 'ne kaldırılan Özdemir, buradaki müdahalesinin ardından da  Bölge Devlet 'ne sevk edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2020
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Batman av tüfeğiyle oynayan çoban kendini vurdu

Olay, sabah saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Aydınlı köyünde meydana geldi. Köyde çobanlık yapan Mazlum Özdemir, hayvanlarını otlatırken, av tüfeğiyle oynamaya başladı. Bu sırada tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Özdemir'in koluna isabet etti.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Silah sesini duyan köylüler, Özdemir'in olduğu bölge gitti. Özdemir'i kanlar içinde gören köylüler, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

AMBULANSA TAŞIDILAR

Sağlık ekipleri, yolun engebeli olması nedeniyle bölgeye gidemeyince, köylüler Özdemir'i taşıyarak ambulansa getirdi. Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, buradaki müdahalesinin ardından da Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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