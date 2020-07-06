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Her gün daha da kötüye gidiyor! Haliç'i siyah gören vatandaşlar İBB'ye isyan etti
Mavi sularının siyaha dönmesi üzerine yeniden Türkiye'nin gündemine gelen Haliç, günler sonra yeniden görüntülendi. Haliç'in mavi sularının daha da siyaha büründüğü görüldü. İBB yetkilileri ise durumun yağmur sularından ve 'alg'lerden oluştuğunu iddia ederek 3 hafta içerisinde normale döneceğini belirtmişti. Aradan 3 hafta geçmesine rağmen Haliç'in sularının daha da siyaha bürünmesi vatandaşları isyan ettirdi.
Giriş Tarihi: 06.07.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 10:36
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