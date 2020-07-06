Her gün daha da kötüye gidiyor! Haliç'i siyah gören vatandaşlar İBB'ye isyan etti

"YATIRIMLARI YAPAMIYORLAR SONRA, ALG OLDU DİYORLAR"

Haliç'in gün geçtikçe daha da kirlendiğini ifade eden Ergün Saraçoğlu, " Alg olduğu söyleniyor bunlar tamamen yalan, insanları aldatıyorlar. Geldiklerinden beri bir sıkıntı oluyor buralarda hep bir kasvet havası var daha önce biz ailemizle gelip burada oturuyorduk. Yatırımları yapamıyorlar sonra yok alg oldu diyorlar, yok başka bir şey, inanmıyoruz bunlara" dedi.