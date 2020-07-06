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Her gün daha da kötüye gidiyor! Haliç'i siyah gören vatandaşlar İBB'ye isyan etti

Mavi sularının siyaha dönmesi üzerine yeniden Türkiye'nin gündemine gelen Haliç, günler sonra yeniden görüntülendi. Haliç'in mavi sularının daha da siyaha büründüğü görüldü. İBB yetkilileri ise durumun yağmur sularından ve 'alg'lerden oluştuğunu iddia ederek 3 hafta içerisinde normale döneceğini belirtmişti. Aradan 3 hafta geçmesine rağmen Haliç'in sularının daha da siyaha bürünmesi vatandaşları isyan ettirdi.

Giriş Tarihi: 06.07.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 10:36
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Her gün daha da kötüye gidiyor! Haliç'i siyah gören vatandaşlar İBB'ye isyan etti

İstanbul'un 'Altın Boynuz' olarak adlandırılan Haliç'in mavi sularının siyaha bürünmüş hali 12 Haziran'da havadan görüntülenmişti. Görüntülerin arından bir anda Türkiye'nin gündemine oturan Haliç'ten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da harekete geçerek numune almıştı.

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Her gün daha da kötüye gidiyor! Haliç'i siyah gören vatandaşlar İBB'ye isyan etti

İBB yetkilileri ise Haliç'in renginin değişmesinin kirlilikten değil yaşanan alg patlamasından olduğunu iddia etmişti. Ayrıca yapılan açıklamada durumun 3 hafta içerisinde düzeleceği ve Haliç'in yeniden mavi sularına kavuşacağı açıklanmıştı.

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Her gün daha da kötüye gidiyor! Haliç'i siyah gören vatandaşlar İBB'ye isyan etti

Yaşanılan bu gelişmelerin ardından Haliç, günler sonra yeniden havadan görüntülendi. Yeni çekilen görüntülerde Haliç'in sularının daha da siyaha büründüğü görüldü. Havadan çekilen görüntülerde Haliç'in sahil kısımlarının büyük bir bölümünün çamura büründüğü drone kamerasına yansıdı.

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Her gün daha da kötüye gidiyor! Haliç'i siyah gören vatandaşlar İBB'ye isyan etti

Yer yer çöplerin olması ise "bu kadarına da pes" dedirtti. Temizlenerek mavi sularına kavuşan Haliç'in yeniden eski günlerine doğru gittiğini ifade eden vatandaşlar, kokudan dolayı oturdukları evde rahatsız olduklarını söylediler. Yeterli temizlik çalışmalarının yapılmadığını ifade eden vatandaşlar, yetkililerden durumu düzeltmelerini istediler.

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Her gün daha da kötüye gidiyor! Haliç'i siyah gören vatandaşlar İBB'ye isyan etti

"YATIRIMLARI YAPAMIYORLAR SONRA, ALG OLDU DİYORLAR"

Haliç'in gün geçtikçe daha da kirlendiğini ifade eden Ergün Saraçoğlu, " Alg olduğu söyleniyor bunlar tamamen yalan, insanları aldatıyorlar. Geldiklerinden beri bir sıkıntı oluyor buralarda hep bir kasvet havası var daha önce biz ailemizle gelip burada oturuyorduk. Yatırımları yapamıyorlar sonra yok alg oldu diyorlar, yok başka bir şey, inanmıyoruz bunlara" dedi.