29 Haziran 2020, Pazartesi
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Bursa'da sele kapılan ve esnaf tarafından kurtarılan kadın yaşadıklarını anlattı

’da sularına kapılarak sürüklenen ve esnaf tarafından kurtarılan 72 yaşındaki , hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Kahvecioğlu, yıllarca biriktirdiği paralarla oğluna nişan yapmak için aldığı altınların sele kapıldığını belirterek, "Bütün birikimim gitti. Ne zorluklarla biriktirmiştim" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
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SELE KAPILMIŞTI! DEHŞETİ ANLATTI

Merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde 18 Haziran'da etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok iş yerini su basarken, göle dönen yollarda araçlar güçlükle ilerledi. Bu sırada evine gitmeye çalışan ise dengesini kaybedip düşerek, sele kapıldı. Yaklaşık 800 metre sürüklenen Kahvecioğlu, esnaf tarafından kurtarıldı.

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DEHŞETİ ANLATTI

Kaburgasında kırıklar bulunan Kahvecioğlu, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kahvecioğlu, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Evine dönen Kahvecioğlu, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

"OĞLUMUN NİŞAN ALTINLARI DA SELDE GİTTİ"

Sele kapıldığı gün, nişanlanacak oğlu için alışverişe çıktığını dile getiren Emine Kahvecioğlu, yıllarca emek vererek biriktirdiği paralarla oğlunun düğünü için altın aldıktan sonra evine gitmek istediği sırada dengesini kaybedip, sele kapıldığını belirtti. Selden sağ kurtulduğu için mutlu olduğunu söyleyen Kahvecioğlu, şunları söyledi:



"Önce çantam sonra da kendim sele kapıldım. Sağ kurtulduğum için çok mutluyum. Birikimimle yakında nişanlanacak olan oğlum için altın almıştım ve eve gidiyordum.

Yolun karşısına geçerken birden beni aldı götürdü. Nasıl olduğunu anlayamadım. Soluğu aşağıda aldım. Beni nasıl kurtardılar, hatırlamıyorum. Birikimim de selde gitti, ona çok üzülüyorum.



Oğlumun nişanı için aldığım altınlar da gitti. Telefonum, telefon kartlarımın hepsi gitti. Bir miktarda para vardı. Yaklaşık 3 bin 700 lira, hepsi gitti. O parayla oğluma nişan yapacaktım. Tek paramız oydu. Allah'a şükür şu an iyiyim. Ne zorlukla biriktirmiştim'' dedi.

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