Bursa'daki sel felaketinin yeni görüntüleri! Dağ yarıldı, sel suları fışkırdı
Bursa'nın Yenişehir ilçesini de dün akşam dolu ve sağanak yağış vurdu, tarım alanları sular altında kaldı. Aşırı yağıştan oluşan sel adeta dağı deldi. O anlar kameraya yansıdı.
Bursa'da 5 kişinin ölümüne 1 kişinin de kaybolmasına sebep olan selin boyutunu anlatan yeni görüntüler ortayı çıktı. Selin adeta dağı deldiği görüntüler ortaya çıkarken, sağanak yağış ve dolu dün akşam Yenişehir ilçesini de vurdu.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Kestel ilçesi Dudaklı ve Kayacık köylerinde 5 kişinin ölümüne sebep olan selin ne denli büyük olduğunu vatandaşların cep telefonlarına yansıyan görüntülerle ortaya çıktı.
KAMERAYA YANSIYOR
Selin yaşandığı zaman çekilen görüntülerde sel sularının dağın içinden adeta bir dere gibi fışkırdığı görülüyor. Bu anlara ilk kez şahit olan vatandaşlar ise hayretler içinde bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydediyor.
SULAR ALTINDA KALDI
Yenişehir ilçesinde dün akşam tekrar etkili olan aşırı sağanak ve dolu yağışı tarım alanlarını sular altında bıraktı.
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