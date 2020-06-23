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Bursa'daki sel felaketinin yeni görüntüleri! Dağ yarıldı, sel suları fışkırdı

'nın Yenişehir ilçesini de dün akşam dolu ve vurdu, alanları sular altında kaldı. Aşırı yağıştan oluşan adeta dağı deldi. O anlar kameraya yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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FİLM DEĞİL GERÇEK! ADETA DAĞ YARILDI

'da 5 kişinin ölümüne 1 kişinin de kaybolmasına sebep olan selin boyutunu anlatan yeni görüntüler ortayı çıktı. Selin adeta dağı deldiği görüntüler ortaya çıkarken, ve dolu dün akşam Yenişehir ilçesini de vurdu.

Bursa'daki sel felaketinin yeni görüntüleri! Dağ yarıldı, sel suları fışkırdı BURSA'DAKİ SEL FELAKETİNİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ! DAĞ YARILDI, SEL SULARI FIŞKIRDI

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kestel ilçesi Dudaklı ve Kayacık köylerinde 5 kişinin ölümüne sebep olan selin ne denli büyük olduğunu vatandaşların cep telefonlarına yansıyan görüntülerle ortaya çıktı.

KAMERAYA YANSIYOR

Selin yaşandığı zaman çekilen görüntülerde sularının dağın içinden adeta bir dere gibi fışkırdığı görülüyor. Bu anlara ilk kez şahit olan vatandaşlar ise hayretler içinde bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydediyor.



SULAR ALTINDA KALDI

Yenişehir ilçesinde dün akşam tekrar etkili olan aşırı sağanak ve dolu yağışı alanlarını sular altında bıraktı.

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