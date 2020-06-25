25 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Kurum'dan İstanbul ve Bursa'daki sel felaketiyle ilgili açıklama

Son dakika: Bakan Kurum'dan İstanbul ve Bursa'daki sel felaketiyle ilgili açıklama

Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, " ve ’daki felaketinin ardından iki ilimizdeki çalışmalarını büyük oranda tamamladık. Selden zarar gören şehirlerimizin eksikliklerini giderecek, vatandaşlarımızın zararlarını telafi ederek yaralarını saracağız." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
ABONE OL
BAKAN KURUM'DAN SEL FELAKETLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, ve 'da yaşanan felaketleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. , "İstanbul ve Bursa'daki sel felaketinin ardından iki ilimizdeki hasar tespit çalışmalarını büyük oranda tamamladık" dedi.

Kurum, "Selden zarar gören şehirlerimizin eksikliklerini giderecek, vatandaşlarımızın zararlarını telafi ederek yaralarını saracağız." ifadelerini kullandı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI
Murat Kurum, "Karadeniz'de başlattığımız İklim Değişikliği Eylem Planımızı yakında diğer bölgeler için de ilan edeceğiz. Hazırlığını sürdürdüğümüz mevzuatla her şehir 'Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı'nı hazırlayacak. Bu planlar, illerimize iklim kriziyle mücadelede yol haritası olacak. " diye konuştu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan sel felaketiyle ilgili açıklama İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN SEL FELAKETİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Son dakika: İstanbul'da can pazarı! Esenyurt'te bodrum katı sel bastı |Video SON DAKİKA: İSTANBUL'DA CAN PAZARI! ESENYURT'TE BODRUM KATI SEL BASTI |VİDEO
İstanbul'da sel etkili oldu! Vatandaşlar minibüsün üzerinde mahsur kaldı |Video İSTANBUL'DA SEL ETKİLİ OLDU! VATANDAŞLAR MİNİBÜSÜN ÜZERİNDE MAHSUR KALDI |VİDEO
Sel anını anlatırken gözleri doldu: Ayağımıza giyecek ayakkabımız bile kalmadı SEL ANINI ANLATIRKEN GÖZLERİ DOLDU: AYAĞIMIZA GİYECEK AYAKKABIMIZ BİLE KALMADI
Bursa'daki sel felaketinin yeni görüntüleri! Dağ yarıldı, sel suları fışkırdı BURSA'DAKİ SEL FELAKETİNİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ! DAĞ YARILDI, SEL SULARI FIŞKIRDI

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA