Son dakika: Bakan Kurum'dan İstanbul ve Bursa'daki sel felaketiyle ilgili açıklama
Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "İstanbul ve Bursa’daki sel felaketinin ardından iki ilimizdeki hasar tespit çalışmalarını büyük oranda tamamladık. Selden zarar gören şehirlerimizin eksikliklerini giderecek, vatandaşlarımızın zararlarını telafi ederek yaralarını saracağız." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İstanbul ve Bursa'da yaşanan sel felaketleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "İstanbul ve Bursa'daki sel felaketinin ardından iki ilimizdeki hasar tespit çalışmalarını büyük oranda tamamladık" dedi.
Kurum, "Selden zarar gören şehirlerimizin eksikliklerini giderecek, vatandaşlarımızın zararlarını telafi ederek yaralarını saracağız." ifadelerini kullandı.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI
Murat Kurum, "Karadeniz'de başlattığımız İklim Değişikliği Eylem Planımızı yakında diğer bölgeler için de ilan edeceğiz. Hazırlığını sürdürdüğümüz mevzuatla her şehir 'Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı'nı hazırlayacak. Bu planlar, illerimize iklim kriziyle mücadelede yol haritası olacak. " diye konuştu.
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