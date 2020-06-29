HDP önündeki evlat nöbetine anne Hanım Dağçiçek de katıldı! CHP - İYİ Parti bu isyana kör ve sağır
301. gününde Diyarbakır HDP il binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine anne Hanım Dağçiçek de dahil oldu. Öte yandan PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak (Sözde Millet İttifakı) yapan CHP ve İYİ Parti'nin bu anlamlı duruşa ses çıkarmaması ve destek vermemesi dikkatlerden kaçmıyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi 301'inci gününde de sürüyor.
Eylemde 10'uncu aya girilirken evlat nöbetine kalımlar da devam ediyor. Eylemin 301'inci gününde terör örgütü PKK tarafından 2015 yılında kandırılarak dağa kaçırılan 15 yaşındaki kızı için İstanbul'dan gelerek eyleme katılan anne Hanım Dağçiçek kızını geri gelmesini istedi.
ANNE ÇAĞRI YAPTI: "KIZIMIN GERİ GELMESİNİ İSTİYORUM"
Kızının 2015'te Kocaköy ilçesinde terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığını ve ardından kendilerinin İstanbul'a gittiğini belirten anne Dağçiçek, "Kızım lise öğrencisiydi ve HDP ile hiçbir bağlantısı yoktu kandırıp dağa götürdüler. Kızım için HDP'ye gittik bana dediler, 'Kızın dağa gitmiş yapabileceğimiz bir şey yok sende eve git' dediler. Ben 5 yıldır kızımı görmüyorum, kızımın geri gelmesini istiyorum. Sizin aracılığınız ile kızım gel, kaçarak devlete teslim ol. Biz seni çok özledik ve senin hasretinle kaldık" diye konuştu.
CHP BU İSYANA KÖR VE SAĞIR!
Öte yandan PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak (Sözde Millet İttifakı) yapan CHP ve İYİ Parti'nin bu anlamlı duruşa ses çıkarmaması ve destek vermemesi dikkatlerden kaçmıyor.
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