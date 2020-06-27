YKS nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son dakika haberine göre; Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan TYT dolayısıyla 09.30'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
Son dakika haberine göre; Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan TYT dolayısıyla 09.30'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
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