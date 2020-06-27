27 Haziran 2020, Cumartesi
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YKS nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi

dakika haberine göre; 'nın ilk oturumu olan dolayısıyla 09.30'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.06.2020 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONA ERDİ
dakika haberine göre; 'nın ilk oturumu olan dolayısıyla 09.30'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

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