27 Haziran 2020, Cumartesi
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Adana’da YKS'ye gireceği okula yalnızca 200 metre kala kaza geçiren kardeşler sınava giremedi

'da, saat 09.00 sıralarında, Atakent Mahallesi Afetevleri Caddesi'nde Yükseköğretim Kurumu Sınavı için ailece, babaları 'ın kullandığı otomobille yola çıkan Ayşe-Songül Bozdağ kardeşler, geçirdikleri trafik kazası nedeniyle sınava giremedi.

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Giriş Tarihi: 27.06.2020 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020
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, 'ya girecekleri Atakent Mesleki ve 'ne gitmek için anne Remziye Bozdağ ve erkek kardeşleri Hüseyin Bozdağ ile birlikte, babaları 'ın idaresindeki 33 HF 976 plakalı otomobille yola çıktı. Ancak baba Bozdağ'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı.

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