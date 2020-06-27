Son dakika: ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması
Son dakika haberine göre ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, "YKS'nin ilk oturumu TYT, tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı." ifadelerini kullandı.
ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, "YKS 2020'nin birinci oturumu olan TYT tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Böyle büyük bir sınavın ilk aşamasını tüm paydaşlarımızla birlikte başarılı bir şekilde tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim." dedi.
AYRINTILAR GELECEK....
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