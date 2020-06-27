27 Haziran 2020, Cumartesi
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Son dakika: Süleyman Soylu'dan polislere YKS teşekkürü

İçişleri Bakanı , ülkenin çeşitli noktalarında Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın () Temel Yeterlilik Testinin uygulanacağı birinci oturumuna geç kalan öğrencileri sınava gireceği okullara yetiştiren polislere teşekkür etti.

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Giriş Tarihi: 27.06.2020
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BAKAN SOYLU'DAN POLİSLERE YKS TEŞEKKÜRÜ

Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türk polisi güvendir, sığınılacak limandır... 'ye geç kalan kardeşlerimizi sınava girecekleri okula yetiştiren polislerimize teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan videoda polislerin, YKS'nin birinci oturumuna geç kalan öğrencileri sınava girecekleri okullara motosikletle ve ekip araçlarıyla yetiştirmeye çalıştıkları ve bu sırada siren çaldıkları anların görüntüleri yer aldı.

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