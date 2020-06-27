27 Haziran 2020, Cumartesi
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Riva'da tekne kayalıklara çarptı! 2 kişi kurtarıldı

 açıklarında gece saatlerinde iki kişinin bulunduğu kayalıklara çarptı. Kayalıklarda mahsur kalan iki kişi geceyi ateş yakarak geçirdi. 2 kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.06.2020
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RİVA'DA TEKNE KAYALIKLARA ÇARPTI! 2 KİŞİ KURTARILDI

açıklarında gece saatlerinde iki kişinin bulunduğu kayalıklara çarptı. Kayalıklarda mahsur kalan iki kişi geceyi ateş yakarak geçirdi. Mahsur kalanlardan bir kişi kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşarak yardım istedi.

KAYALIKLARDAKİ KADIN DA KURTARILDI

Çok sayıda kurtarma ekibinin çalışması sonucu kayalıklardaki kadın da kurtarıldı.

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