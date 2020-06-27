Rüzgarın uçurduğu YKS giriş belgesi ağacın dalına takıldı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı(YKS) ilk oturumu yapıldı. Rüzgar yüzünden bir öğrencinin sınav giriş kağıdı uçarak ağaç dalına takıldı. Başka bir öğrenci ağaca çıkarak kağıdı aldı.
ÖSYM tarafından düzenlenen YSK'nin birinci oturumu olan TYT'ye İslahiye'de 18 okul ve 186 salonda 5 bin 200 öğrenci katıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren maske ile okullara gelen öğrenciler sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde giriş belgeleri ve kimlik kontrolünde geçirilerek sınav salonuna alındı.
Sınava girmek için İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yerleşkesine gelen maskeli gelen öğrenciler içeriye giriş belgeleri kontrol edilerek teker teker alındı.
Sınava gelen bir öğrencinin elindeki giriş belgesi ise rüzgarın etkisi ile uçtu. Uçan belge bir ağacın dalına takıldı. Çevredekilerin uğraşı ve bir gencin ağaca çıkması ile giriş belgesine kavuşan öğrenci, "Sınava giremeyeceğim diye korktum" dedi.
Bazı öğrenciler sınava son dakikalarda koşarak ulaşabildi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapsamında karantina altında olan 8 kişi sınava özel sınıflarda girdi. Sınav salonu dışındaki veliler ise dua ederek çocuklarını bekledi.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Polis seferber oldu! Tam o an
- Artan depremler neyin habercisi?
- Büyük talihsizlik! YKS'ye gidiyordu
- Başkan Erdoğan çiftçi aileyi yalnız bırakmadı!
- Kümesin kapısını açınca şoke oldu!
- Cansız bedeni dere yatağında bulundu
- İstanbul'da yine aynı manzara!
- Yarım maske takan onlarca kişiye tam ceza
- Park halindeki aracı küle döndü şoke oldu
- Türkiye’nin gücünü dünya gördü!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yarın yasak var mı? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı kaça kadar? İşte yasak saatleri...
- YKS TYT zor muydu, kolay mıydı? 2020 YKS yorumları | YKS üniversite sınavınız nasıl geçti?
- YKS 2020 Hukuk Fakültesi taban puanları açıklandı mı? Hukuk Fakültesi yüzdelik dilimleri ve başarı sıralaması...
- ÖSYM son dakika tarih verdi! 2020 üniversite kontenjanları ne zaman belli olacak? 2020 YKS kontenjanları...
- Emekliler çifte bayram yaşayacak! 2020 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte ödeme tarihleri
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
- YKS baraj puanı 2020: YKS'de kaç net kaç puan getirir? YKS TYT puan hesaplama nasıl yapılır?
- ŞOK aktüel 27 Haziran kataloğu: Xiaomi Elektrikli Scooter dikkat çekiyor! İşte ŞOK hafta sonu indirimleri
- YKS sınavı başarı mesajları 2020: Üniversite adayları için başarı ve tebrik mesajları burada!
- Nihat Hatipoğlu'ndan üniversite sınavı duası! 2020 YKS sınavında başarılı olmak için okunacak dua hangisi?
- YKS saat kaçta bitecek? TYT oturumu kaç dakika? 2020 üniversite sınav süresi ne kadar?
- ŞOK'tan Xiaomi Elektrikli Scooter sürprizi! 27 Haziran kataloğu ile ŞOK hafta sonu kampanyaları dolu dolu!