Sakarya’da polis ekipleri, öğrencileri sınava yetiştirdi
Sakarya’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecekleri okulları şaşıran, kimlik kartını unutanlara motosikletli polisler yardımcı olarak, sınava yetiştirdi.
Sakarya Üniversitesi Serdivan Kampüsü'ne, Yükseköğretim Kurumları Sınavı için gelenlere polis ekipleri yardımcı oldu. Sınav yerini kontrol etmeden gelen, kimliğini unutanları motosikletli polisler sınava yetiştirdi.
POLİSLER SINAVA GİRECEKLERİ FAKÜLTEYE GÖTÜRDÜ
Bazı kişiler, sınava girecekleri fakülte binasının başka yerde olduğunu öğrenince motosikletle polisler tarafından sınava girecekleri fakülteye götürüldü.
KİMLİK KARTLARINI ALMAYA YARDIM ETTİ
Polis, kimlik kartını unutanlara da yardımcı olarak hemen evlerine götürüp kimlik kartlarını almalarını sağladıktan sonra sınava girecekleri okula götürerek sınava yetiştirdi.
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