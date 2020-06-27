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Mardin'de YKS'ye girecek öğrenciyi taşıyan araç alev aldı

'in ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavına () girecek öğrenciyi taşıyan seyir halindeyken yandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.06.2020 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020
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BÜYÜK TALİHSİZLİK! YKS'YE GİDİYORDU

Olay , Diyarbakır kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mardin istikametine giden 47 DA 889 plakalı , seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aldı.

Mardin'de YKS'ye girecek öğrenciyi taşıyan araç alev aldı MARDİN'DE YKS'YE GİRECEK ÖĞRENCİYİ TAŞIYAN ARAÇ ALEV ALDI

ALEV ALAN ARAÇ SÖNDÜRÜLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alev alan araç söndürüldü.

ÖĞRENCİ OKULA GÖTÜRÜLDÜ

Araçta bulunan öğrenci, başka bir otomobille sınava gireceği okula götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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