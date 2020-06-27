YKS sınavı başarı mesajları 2020: Üniversite adayları için başarı ve tebrik mesajları burada!

YKS sınavı başarı mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek 2 milyon 437 bin 119 adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi bugün 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek. YKS'ye katılacak öğrenciler için başarı ve tebrik mesajları paylaşımı yapılıyor. Sosyal medyada ve SMS olarak paylaşılabilecek YKS sınavı başarı mesajlarını sayfamızda derledik. Peki, 2020 üniversite adayları için başarı ve tebrik mesajları...

Giriş Tarihi: 27.06.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 10:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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