27 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri YKS sınavı başarı mesajları 2020: Üniversite adayları için başarı ve tebrik mesajları burada!

YKS sınavı başarı mesajları 2020: Üniversite adayları için başarı ve tebrik mesajları burada!

YKS sınavı başarı mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek 2 milyon 437 bin 119 adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi bugün 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek. YKS'ye katılacak öğrenciler için başarı ve tebrik mesajları paylaşımı yapılıyor. Sosyal medyada ve SMS olarak paylaşılabilecek YKS sınavı başarı mesajlarını sayfamızda derledik. Peki, 2020 üniversite adayları için başarı ve tebrik mesajları...

Giriş Tarihi: 27.06.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 10:05
  • 1
  • 15
YKS sınavı başarı mesajları 2020: Üniversite adayları için başarı ve tebrik mesajları burada!

YKS sınavı için tebrik mesajları burada! 2020 YKS sınavına hazırlanan milyonlarca öğrenci 27-28 Haziran'da sınavlara katılacaklar. Üniversite hayali ile sınava katılan öğrenciler için başarı ve tebrik mesajı paylaşmak isteyen yakınları, en güzel mesajları araştırmaya başladılar. Bizde sizler için en yeni mesajları sayfamızda derledik. İşte 2020 YKS üniversite sınavına katılacak öğrenciler için başarı ve tebrik mesajları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
YKS sınavı başarı mesajları 2020: Üniversite adayları için başarı ve tebrik mesajları burada!

YKS BAŞARI VE TEBRİK MESAJLARI 2020!

* 2020 YKS konuları kolay gelsin, sonuçlar güzel, yarınlar mutlu olsun inşallah. Çalışıyor ve merak ediyordu. İlgi gösteriyor çok istiyordu. Ve YKS sınavı onun odu. Sınavda başarılar diliyorum kardeşim.

  • 3
  • 15
YKS sınavı başarı mesajları 2020: Üniversite adayları için başarı ve tebrik mesajları burada!

* Kim korkar YKS'den. Çalışmak bizden yardım Rabbimizden inşallah. Her ne olursa olsun, hakkımızda hayırlısı olsun inşallah.

* Büyük başarıların sahipleri küçük işleri titizlikle yapabilme sabrını gösteren kişilerdir. Hiç kimse, başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır.

  • 4
  • 15
YKS sınavı başarı mesajları 2020: Üniversite adayları için başarı ve tebrik mesajları burada!

* Dualarımız hep seninle olacak. Sınavında başarılar. Bugünkü sınavın istediğin gibi geçmesini dilerim. Başarılar..Her şeyin gönlünce olması dileğiyle...

* Başarıyı en kötü şekilde kullanmak, onunla övünmektir.

  • 5
  • 15
YKS sınavı başarı mesajları 2020: Üniversite adayları için başarı ve tebrik mesajları burada!

* Sevgili kardeşim, 2020 YKS geldi çattı. Başarı bizimle, sınavın hayırlı olsun inşallah. Güzel bir YKS sonucu elde etmen dileğiyle sınavda başarılar diliyorum.

* Güçlükler, başarının değerini artıran süslerdir. YKS'de bu süslerden sadece biri. Başarılar...