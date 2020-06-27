27 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Nikah sonrası koronavirüs önlemlerini hiçe saydılar! Uyarıları dinlemeyerek halay çektiler

Nikah sonrası koronavirüs önlemlerini hiçe saydılar! Uyarıları dinlemeyerek halay çektiler

’de törenine katılanlar nikahtan sonra korona virüs önlemlerini ve uyarılarını adeta hiçe saydı. Son günlerde artan korona virüs vakalarını da görmezden gelen davetliler, nikah sonrası el ele vererek çekti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.06.2020 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020
ABONE OL
İSTANBUL'DA 'PES' DEDİRTEN GÖRÜNTÜ!

Covid-19 önlemleri kapsamında normalleşme süreci başlasa da gerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından gerekse bilim insanlarında vatandaşların rehavete kapılmaması yönünde uyarılar geliyor.

Nikah sonrası koronavirüs önlemlerini hiçe saydılar! Uyarıları dinlemeyerek halay çektiler | Video NİKAH SONRASI KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNİ HİÇE SAYDILAR! UYARILARI DİNLEMEYEREK HALAY ÇEKTİLER | VİDEO

'de sonrasında bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde bu uyarıların hiçe sayıldığı görüldü.

Nikah sonrası bahçeye çıkan davetliler el ele vererek çekti. Davetlilerden bazılarının da maske takmadığı görüldü.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA