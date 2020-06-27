Nihat Hatipoğlu'ndan üniversite sınavı duası! 2020 YKS sınavında başarılı olmak için okunacak dua hangisi?
Üniversite sınavı başarı duası nedir? 2020 YKS'nin ilk oturumu olan TYT, bugün saat 10.15’te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek. Üniversite hayali ile sınava hazırlanan öğrenciler ve velileri sınavda başarılı olmak için okunacak duaları araştırıyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, YKS'de başarı için okunacak duayı paylaştı. Peki, 2020 YKS sınavında başarılı olmak için okunacak dua hangisi? İşte Nihat Hatipoğlu'ndan üniversite sınavı duası...
Üniversite sınav başarı duası nedir? 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adıyla gerçekleştirilen üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT bugün saat 10.15'te başlayack. Her sınav dönemi olduğu gibi 2020 YKS sınavında da heyecan dorukta. Uzun süredir sınava hazırlanan üniversite adayları istediği üniversiteye yerleşebilmek için TYT'de ter dökecek. Veliler de öğrencilerin başarılı olabilmeleri için sınav dualarını araştırmaya başladılar. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, YKS'de başarılı olabilmek için okunacak duayı paylaştı. Peki, 2020 YKS sınavında başarılı olmak için okunacak dua hangisi? İşte Nihat Hatipoğlu'ndan üniversite sınavı duası...
YKS'DE BAŞARI İÇİN OKUNACAK DUA!
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, YKS'ye girecek öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Hatipoğlu, sınavda başarılı olmak için okunacak bir dua paylaştı, öğrenci ve ailelere önemli tavsiyelerde bulundu.
İşte sınava girmeden önce okunması tavsiye edilen dua...
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