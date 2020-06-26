Konya merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 15 şüpheli gözaltına alındı
Konya merkezli 18 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK içindeki askeri mahrem yapılanması'na yönelik soruşturmada, 21'i muvazzaf asker olmak üzere 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 15 şüpheli, gözaltına alınırken, 14 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, daha önce gözaltına alınan 'mahrem imam'ların verdikleri ifadeler doğrultusunda, 21'i muvazzaf asker 8'i ihraç edilen askeri personel olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
18 İLDE OPERASYON
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya merkezli 18 ilde operasyon başlattı.
POLİS PEŞLERİNDE
'TSK'daki askeri mahrem yapılanması' içinde faaliyet gösterdikleri öne sürülen 15 şüpheli, gözaltına alınırken, 14 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
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