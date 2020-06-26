İstanbul’da yurttan kaçan çocuk temizlik görevlisini depoya kilitlendi

Olay, Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi Ahmed-i Hani Parkı'nda meydana geldi. Parkta görevli olduğu öğrenilen temizlik görevlisi, sabah saatlerinde parkın genel temizliğini yaptıktan sonra temizlik malzemelerini parkın içerisinde bulunan depoya bıraktı. Bir anda deponun kapağının kapatılması ve kilitlenmesi üzerine panik yaşayan temizlik görevlisinin bağırması üzerine parkta bulunan vatandaşlar görevlinin yardımına koştu.