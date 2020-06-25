25 Haziran 2020, Perşembe
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FETÖ "garibanlar var" mesajıyla bunu da yapmış

'da 'nün mensupları için "Garibanlar var" mesajıyla para topladığı belirlenen finans yapılanmasına yönelik soruşturmada yakalanan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Öte yandan Turgut S. ile Abdullah D'nin cep telefonlarına internetin izinin sürülmesini önleyen programı yükledikleri ve bu yolla sosyal mesajlaşma ağları üzerinden iletişim kurdukları ileri sürüldü.

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Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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FETÖ GARİBANLAR VAR MESAJIYLA BUNU DA YAPMIŞ
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 'nün güncel finans yapılanmasına yönelik 10 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Alparslan S, Ramazan K, Mustafa S, Abdullah D, Zeki K, Cevdet D. ve Turgut S, Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Alparslan S, Ramazan K. ve Mustafa S. tutuklandı, diğerleri ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.

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Tutuklananlar arasındaki Alparslan S'nin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı, Turgut S'nin örgütün finans yapılanmasında kuryelik yaptığı öne sürüldü.

Abdullah D'nin ABD'de yaşadığı ve finans yapılanmasında yer alan örgüt üyesinden gönderilen "Garibanlar var." mesajıyla harekete geçerek para topladığı iddia edildi.

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Turgut S. ile Abdullah D'nin cep telefonlarına internetin izinin sürülmesini önleyen programı yükledikleri ve bu yolla sosyal mesajlaşma ağları üzerinden iletişim kurdukları ileri sürüldü.

Daha önce örgüte yönelik soruşturma kapsamında yakalanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı öğrenilen şüpheli Cevdet D'nin finans kaynağı oluşturmak için bazı esnafı örgüte kazandırmaya çalıştığı tespit edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Adana, ve 'da düzenlenen operasyonlarda 67 zanlı gözaltına alınmış 15'i savcılık kararıyla, 32'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 13'ü tutuklanmıştı.

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