Adana’da ilginç olay! Sokakta tezgah açtı, günde 50 bin takipçi satıyor
Girişimci Yılmaz Fikriderin, sokağa tezgah açıp sosyal medya platformlarında fenomen olmak isteyen kişiler için sanal takipçi beğeni ve yorum satışı yapıyor. Koronavirüs salgınından sonra satışlarının katlandığını belirten Fikriderin günde yaklaşık 50 bin takipçi sattığını söyledi.
Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Bulvarı'nda bir arkadaşının iş yerinin önüne tabela koyan Yılmaz Fikriderin, çeşitli sosyal medya platformlarında fenomen olmak isteyen kişilere sokakta takipçi, beğeni ve kullanıcı yorumu satışı yapıyor. Dijital çağın toplumsal yaşama etkisinin günden güne artığını ve birçok kişinin sosyal medya hesaplarını etkin kullanarak maddi kazanç elde ettiğini kaydeden Fikriderin, yaklaşık 3 yıldır sokakta takipçi sattığını ve işini çok sevdiğini belirtti. Son dönemde koronavirüs salgını sonrası insanların zamanının çoğunu evlerinde geçirdiğini, bundan dolayı sosyal medya platformlarında daha çok zaman geçirdiğini söyleyen Fikriderin, bu sebepten dolayı takipçi ve beğeni satışlarının katlandığını kaydetti.
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