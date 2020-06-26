26 Haziran 2020, Cuma
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Adana’da ilginç olay! Sokakta tezgah açtı, günde 50 bin takipçi satıyor

Girişimci Yılmaz , sokağa tezgah açıp platformlarında fenomen olmak isteyen kişiler için sanal takipçi beğeni ve yorum satışı yapıyor. Koronavirüs salgınından sonra satışlarının katlandığını belirten Fikriderin günde yaklaşık 50 bin takipçi sattığını söyledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Bulvarı'nda bir arkadaşının iş yerinin önüne tabela koyan Yılmaz , çeşitli platformlarında fenomen olmak isteyen kişilere sokakta takipçi, beğeni ve kullanıcı yorumu satışı yapıyor. Dijital çağın toplumsal yaşama etkisinin günden güne artığını ve birçok kişinin sosyal medya hesaplarını etkin kullanarak maddi kazanç elde ettiğini kaydeden Fikriderin, yaklaşık 3 yıldır sokakta takipçi sattığını ve işini çok sevdiğini belirtti. Son dönemde koronavirüs salgını sonrası insanların zamanının çoğunu evlerinde geçirdiğini, bundan dolayı sosyal medya platformlarında daha çok zaman geçirdiğini söyleyen Fikriderin, bu sebepten dolayı takipçi ve beğeni satışlarının katlandığını kaydetti.

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