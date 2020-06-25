Fethiye'de FETÖ operasyonu: Bir avukat gözaltına alındı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan ve etkin pişmanlıktan faydalanan örgüt üyelerinin ifadelerinde ismi geçen ve sorumlu olduğu askerlere talimat veren bir avukat gözaltına alındı.
Fethiye'de halen aktif avukatlık yapan B.K. isimli şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasıyla ilgili olarak, etkin pişmanlıktan faydalanan ve TSK'da görev yapan örgüt üyelerinin ifadelerinde sorumlu olduğu askerlere talimat verdiği tespit edildi.
İlgili savcılığı talimatı doğrultusunda Muğla Barosuna kayıtlı olduğu ve halen aktif avukatlık yaptığı belirlenen B.K., Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
HTS analiz incelemesinde sorumlusu olduğu asker şahıslarla da irtibatı ortaya çıkarılan şüphelinin, ifade ve sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından Fethiye Adliyesine sevk edileceği açıklandı.
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