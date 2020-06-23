23 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sel anını anlatırken gözleri doldu: Ayağımıza giyecek ayakkabımız bile kalmadı

Sel anını anlatırken gözleri doldu: Ayağımıza giyecek ayakkabımız bile kalmadı

'de dün aniden başlayan sağanak yağış ve dolu sonrasında bazı evler kullanılamaz hale geldi. Yaşanan felaketi anlatan ev sahibi ise gözlerinin dolmasına engel olamadı. Mahalle sakini Davut Özel, "Evlerimize su doldu. Eşyalarımız kullanılamaz halde. Hiçbir eşyamız kalmadı. Ayağımıza giyecek ayakkabımız bile kalmadı." dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
ABONE OL
SEL ANINI ANLATIRKEN GÖZLERİ DOLDU

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA