Son dakika: Kadıköy Kozyatağı'nda 10 katlı iş merkezinde korkutan yangın
Kadıköy Kozyatağı Hüseyin Çelik Sokak'ta bulunan 10 katlı iş merkezinin çatısında yangın çıktı. Çatıda yapılan çalışma sırasında çıktığı öğrenilen yangına Kadıköy ve Erenköy itfaiyesi sevk edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangın kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.
Kadıköy'de bir binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Kozyatağı Mahallesi D-100 Karayolu, Kadıköy-Bostancı yan yol üzerinde bulunan 10 katlı iş yerinin çatısında yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çatıdaki kaynak çalışması sırasında çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Kimsenin bulunmadığı binada çıkan yangın hasara yol açtı.
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