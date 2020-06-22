Son dakika: Meteoroloji'den sel felaketinin yaşandığı Bursa için 'sarı' uyarı: Bu saatlere dikkat!
Son dakika haberine göre Meteoroloji, Bursa'da kuvvetli yağış beklendiğini açıklayıp bugün 13.00'dan 19.00'a kadar geçerli olmak üzere 'sarı' uyarı yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama, "Yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
6 İL İÇİN "KUVVETLİ SAĞANAK" UYARISI
Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya ile Marmara'nın güney ve doğusunda (Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgar, sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, dolu, eğimin yüksek olduğu yerlerde heyelan, ulaşımda aksama gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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