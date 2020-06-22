22 Haziran 2020, Pazartesi
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Muğla'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

'nın Ortaca ilçesinde dün gece Dalyan Mahallesi Atatürk Caddesi kavşağında kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2020 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020
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Dalyan'dan Ortaca yönüne giden 'in kullandığı 34 CBD 660 plakalı otomobil, karşıdan gelen yönetimindeki 48 RT 050 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet devrilirken, savrulan otomobil de yol kenarındaki otelin bahçe duvarını devirerek, durdu.

HAYATA VEDA ETTİ

Kazada Ortaca Sanayi Sitesi'nde oto-yedek parçası satışı ile uğraşan kamyonet sürücüsü Anıl Hakan Korkut ve yanındaki ağabeyi yaralanırken, yola fırladığı belirlenen arkadaşları tornacı Erdi Bulut ise yaşamını yitirdi.

TEDAVİYE ALINDI

Diğer araç sürücüsü Ufuk Salim ile yanındaki Mesut Ertekin de kazada yaralandı. Yaralılar, Ortaca ve ilçedeki özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Sağlık durumu ağır olan Anıl Hakan Korkut, Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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